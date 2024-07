Exposition Turner, le sublime héritage : « un ensemble que vous ne verrez pas souvent » 

Présentation de la nouvelle exposition du Grimaldi Forum sur Turner par Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum et Neil McConnon, directeur des partenariats internationaux de la Tate © Monaco Tribune / Astrid Berges

L’exposition s’adresse également aux amateurs d’art contemporain à travers les différentes œuvres d’art en dialogue avec les peintures de Turner.

Cet été, le Grimaldi Forum Monaco accueille une exposition exceptionnelle dédiée à William Turner, l’un des plus grands peintres britanniques, représentant du mouvement artistique du Sublime. « Turner, le sublime héritage », en collaboration avec la Tate, se tiendra du 6 juillet au 1er septembre 2024. Présentant plus de 80 œuvres, dont 38 huiles sur toile, cette rétrospective explore la vision unique de Turner sur le sublime et sa quête à « saisir la beauté mais aussi l’horreur de la nature » comme l’explique Elizabeth Brooke, commissaire de l’exposition.

La directrice générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri, souligne l’importance de cet événement : « C’est un ensemble que vous ne verrez pas souvent. » Elizabeth Brooke, renchérit en affirmant qu’ « il s’agit d’une occasion unique qui n’arrive qu’une fois en une génération. » Cette collaboration, entamée il y a trois ans, marque une première : jamais la Tate n’avait prêté autant d’œuvres de Turner pour une exposition en dehors de ses quatre galeries.

Un dialogue avec le présent

Le dialogue entre les œuvres de Turner et celles d’artistes contemporains est constant. Chaque salle évoque une partie de la vie de Turner et donc de ses œuvres avec lesquelles entrent en résonance des œuvres d’art contemporain.

« Épave sur une mer démontée » de Turner © Tate

Ce choix audacieux explore l’influence durable de Turner sur l’art même après sa disparition. Des artistes tels que John Akomfrah, Olafur Eliasson, Richard Long, et Mark Rothko sont présentés aux côtés de Turner, offrant une perspective contemporaine sur la notion du sublime et les relations entre l’homme et la nature.

Film en résonnance avec le Sublime, créé par l’artiste contemporain John Akomfrah © Monaco Tribune / Astrid Berges

Le Grimaldi Forum : le lieu idéal

Pour Elizabeth Brooke, le Grimaldi Forum était le lieu idéal pour proposer cette collection d’œuvres : « Toutes les institutions ne sont pas en mesure de réaliser une telle exposition. Les immenses espaces du Grimaldi nous ont vraiment permis de la rendre possible. (…) Les espaces sont parfaits pour présenter à la fois des œuvres de Turner et des œuvres contemporaines. »

Avec une surface de plus de 2000 m², l’exposition offre une scénographie inédite mettant en lumière les paysages sublimes de Turner, de ses premières aquarelles et toiles des paysages britanniques des années 1790 à ses toiles éclatantes des années 1840. Ces dernières faisant penser parfois au mouvement impressionniste et à Monet, exposé l’année dernière au Grimaldi Forum.

Pourquoi visiter cette exposition ?

Elle s’adresse aussi bien aux amateurs d’art moderne et contemporain qu’à ceux intéressés par les peintures plus historiques et classiques. Les œuvres de Turner dialoguent directement avec des œuvres contemporaines dans les mêmes salles, permettant d’intéresser tous les publics et de faire connaître deux époques différentes qui se répondent mutuellement.

L’oeuvre « Totality » de Katie Paterson représente 10 000 éclipses solaires passées en une boule disco © Monaco Tribune / Astrid Berges

Interrogée, Elizabeth Brooke explique que Turner est non seulement « un pionnier du modernisme » mais aussi l’un des peintres britanniques les plus connus : « Le public pourrait aussi bien être attiré par les artistes contemporains que découvrir Turner » et vice versa.

L’exposition propose un parcours éducatif et sensoriel, commençant par une introduction aux concepts de sublime et de romantisme, puis évoluant à travers les différentes périodes de la carrière de Turner.

Cerise sur le gâteau, le Grimaldi Forum propose des ateliers jeunesse du 8 au 19 juillet pour les éveiller à la représentation des paysages à travers des visites ludiques et des ateliers arts plastiques.

