Quatre magnifiques expositions à découvrir durant la Monaco Art Week

Jusqu’au dimanche 7 juillet, la Monaco Art Week est de retour en Principauté pour sa 6e édition. Lors de notre circuit d’expositions, nous avons sélectionné quatre galeries et un bonus proposant une découverte et un dialogue entre différentes périodes de l’art qui valent le détour !

En dynamisant le marché de l’art local, la Monaco Art Week (MAW) se distingue par sa couverture exhaustive de toutes les époques de l’histoire de l’art. Que ce soit à travers des maisons de ventes ou des galeries d’art ancien, moderne et contemporain, les participants partagent un même critère d’excellence : la qualité.

À l’occasion de la manifestation, chaque exposant propose une exposition inédite, mettant en lumière son domaine, ses artistes et son histoire. Ainsi, la MAW s’affirme comme un événement majeur, célébrant la richesse et la diversité de la scène artistique monégasque.

Pour découvrir une partie de cet univers, vous n’aurez pas à vous déplacer bien loin entre les galeries. Notre sélection sera concentrée au quartier de Monte-Carlo.

1. Moretti Fine Art

Jusqu’au 26 juillet, Moretti Fine Art s’associe avec l’artiste Julian Solms pour présenter l’exposition And There Was Light (Et la lumière fut). Cette dernière propose un dialogue entre les compositions abstraites incandescentes et chromatiques d’Ingeborg zu Schleswig-Holstein et les œuvres sur fond d’or des maîtres Simone dei Crocifissi, Barnaba da Modena et Arrigo di Niccolò.

Séparées par le temps, le lieu et la pratique, mais liées par une préoccupation commune et une invocation de l’ineffable, ces peintures se font échos de manière surprenante et remarquable. L’exposition met en lumière les thèmes de la création et de la transcendance qui sont au cœur de l’œuvre de l’artiste. Elle reflète une ambition commune de transcender la matière et d’offrir un aperçu de l’éternel.

Une exposition haute en couleurs !

Adresse : 27 Avenue de la Costa

2. Almine Rech

Pour l’occasion, la galerie Almine Rech s’est associée avec les artistes Miquel Barceló, Johan Creten, Eric Croes, Gregor Hildebrandt, John McAllister, Anthony Miler, Tursic & Mille, Tia-Thuy Nguyen, Ugo Rondinone et Thu-Van Tran.

Aujourd’hui, les artistes puisent leur inspiration dans la beauté complexe de la nature, qu’ils utilisent comme toile pour exprimer leurs sentiments les plus profonds, transformant ainsi à jamais le visage de l’art.

Le célèbre peintre impressionniste Paul Cézanne résumait cette démarche artistique en déclarant : « Peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations. Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective ».

Des motifs délicats d’une feuille aux contours majestueux d’un paysage, les artistes contemporains observent et interprètent minutieusement le monde qui les entoure. À travers divers moyens artistiques, tels que la peinture, la sculpture, la photographie et les installations multimédias, ils capturent l’essence de la nature et en transmettent le récit fascinant.

Une exposition qui réunit douceur, relief et mélanges de matières !

Adresse : 20 Avenue de la Costa

Horaires : Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h

3. Artcurial

Jusqu’à fin août, Artcurial présente la collection « Monaco Sculptures », une collection exceptionnelle de sculptures venues du monde entier. On notera que la collection de Patrice Trigano se distingue nettement, offrant des œuvres remarquables de César, Arman, Philippe Hiquily, Allen Jones, Berto Lardera et Salvador Dalí.

Un des points culminants de l’exposition est sans doute le spectaculaire « Grand Lasso » de Jean-Michel Othoniel, issu d’une collection française, qui promet d’attirer l’attention des collectionneurs avertis. De plus, deux grands sculpteurs américains, Tony Smith et George Rickey, provenant d’une collection suisse, seront également mis à l’honneur.

Les œuvres de « Monaco Sculptures » sont exposées sous forme de parcours itinérant autour des prestigieuses institutions de la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo. Les visiteurs peuvent admirer ces sculptures dans des lieux emblématiques tels que l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Hermitage, le Square Beaumarchais, le Monte-Carlo Beach Club, les Jardins de la Petite Afrique, le Jardin des Spélugues et le Jardin Saint James, accessible toute la journée.

Cette exposition offre une occasion unique de découvrir des œuvres majeures de l’art contemporain dans le cadre prestigieux de Monaco !

Adresse : 3/9 Boulevard des Moulins et Jardin du Casino

4. Hauser & Wirth

Jusqu’au 31 août, au One Monte-Carlo, la galerie Hauser & Wirth dévoile un ensemble d’œuvre monumentales de Larry Bell datant des années 1970, notamment ses grands panneaux de verre aux dimensions architecturales. Ces murs auto-portants, marquent une évolution dans sa pratique vers des panneaux de verre indépendants assemblés avec du silicone.

Ces œuvres monumentales se distinguent de ses premières sculptures encadrées en métal, explorant des géométries architecturales et murales au-delà de la forme pure du cube.

Larry Bell repousse les frontières de l’art contemporain avec ses créations innovantes, offrant aux spectateurs une expérience visuelle et sensorielle unique. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de découvrir l’œuvre d’un maître du verre et de la lumière !

Adresse : One Monte-Carlo – Place du Casino

Horaires : Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 19h

5. Le bonus au Larvotto : Kamil Art Gallery

Jusqu’au 12 août, retrouvez l’exposition individuelle « Mystic Reality » de l’artiste allemand Eric Massholder qui propose une plongée unique dans un univers narratif événementiel à travers une série de peintures récentes. Avec des œuvres de grande taille, Massholder invite le public à des rassemblements festifs extraordinaires où la danse, la musique, la boisson et la nourriture prennent une dimension cérémonielle.

Ce qui rend ces événements exceptionnels, c’est la présence de convives et d’hôtes inhabituels : des extraterrestres. Connus pour sa fascination pour les figures non humaines, Massholder a déjà exploré des thèmes variés avec des personnages comme le Père Puissant et Son Fil, Mickey Ganesh et la série Alien.

Dans Mystic Reality, il va encore plus loin en offrant sa vision unique de l’apparence des extraterrestres et en partageant son imagination sur leur mode de vie et de socialisation. Cette exposition est une invitation à explorer des scénarios fantastiques où les frontières entre réalité et mysticisme se confondent. Ne manquez pas cette occasion de découvrir le monde captivant d’Eric Massholder et ses interprétations artistiques innovantes !

Adresse : 3 Avenue Princesse Grace

