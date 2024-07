Ingeborg zu Schleswig-Holstein expose ses œuvres à Moretti Fine Art Monaco

L’exposition Ingeborg zu Schleswig-Holstein: And There Was Light est à voir jusqu’à la fin du mois.

Pendant la Monaco Art Week qui se tient du 2 au 7 juillet prochain, Fabrizio Moretti et Julian Solms présente l’exposition Ingeborg zu Schleswig-Holstein: And There Was Light, soit Et la lumière fut. Cette dernière se tiendra du 3 au 26 juillet au sein de la galerie monégasque Moretti Fine Art.

Publicité

Au cœur de cette exposition, un dialogue entre les compositions abstraites incandescentes et chromatiques d’Ingeborg zu Schleswig-Holstein, l’artiste allemande qui a appris avec les plus grands, notamment aux côtés d’Andy Warhol, et des chefs-d’œuvre classiques des maîtres Simone dei Crocifissi, Barnaba da Modena et Arrigo di Niccolò.

Des œuvres inévitablement liées

Toutes les œuvres de l’exposition n’ont rien en commun, ni le temps, ni le lieu, ni la pratique, et pourtant : elles sont liées par une préoccupation commune et une quête de compréhension de ce qui ne peut pas être capturé par les mots. En juxtaposant ses tableaux à des panneaux à fond d’or tels que Sainte Catherine d’Alexandrie (Barnaba da Modena) – dont la sainte éponyme est la patronne des artistes et des femmes – Ingeborg zu Schleswig-Holstein célèbre les thèmes de la création et de la transcendance, présents au cœur de ses œuvres. L’explosion de couleurs sur la toile représente la lumière qui entre dans l’obscurité, etc.

Une parenthèse artistique qui regroupe au total 48 œuvres à contempler ou à acquérir pour les collectionneurs. Le prix oscillant entre 4 000 et 30 000 euros. À savoir qu’une partie des bénéfices de cette exposition sera reversée à l’association AMADE, dédiée à la protection de l’enfance.