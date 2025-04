Lecture, films, séries, podcasts… Quelles œuvres ont marqué nos lecteurs ?

Le groupe Netflix a récemment dépassé les 300 millions d'abonnés © Mollie Sivaram via Unsplash

Romans passionnants, séries à suspense, films marquants ou podcasts inspirants… Quels sont les favoris du moment ? Nous avons demandé l’avis de nos lecteurs.

Que ce soit un film captivant, une série à suspense ou un livre qui nous tient en haleine, nos lecteurs ont partagé avec nous leurs recommandations culturelles sur notre page Facebook. Retour sur les œuvres qui les ont touchés et qui pourraient bien rejoindre votre liste.

La lecture en tête

Parmi les nombreux livres cités, certains reviennent à plusieurs reprises. C’est le cas de La Mariée de Ceylan de Dinah Jeffries, un livre de fiction historique qui se déroule au Sri Lanka pendant la colonisation britannique. Anny trouve ce dernier « super » et recommande tous les bouquins de l’autrice.

Mise en avant dans la plupart des librairies, la trilogie La Femme de Ménage rencontre un franc succès. Véronique a adoré le tome 2 : « très sympa à lire, dur de s’arrêter en fin de chapitre ! » Nathalie surenchérit : « la série est super, beaucoup de suspense et de rebondissements ».

Laurence nous recommande la dernière trilogie de Pierre Lemaitre, une série qui retrace l’histoire de la France des Trente Glorieuses à travers le destin de la famille Pelletier.

Si comme Aurélie vous êtes à la recherche de boîtes à livres, sachez que plusieurs d’entre elles sont à votre disposition à Monaco. Le Square Gastaud à la Condamine et le Jardin du Trocadero place des Moulins en sont équipés depuis 2022.

Devant l’écran

Côté série, Benjamin a apprécié la série Disney +, Daredevil Born Again, produite par Marvel Studios. On y suit Matt Murdock, avocat aveugle le jour, justicier masqué la nuit, dans le quartier de Hell’s Kitchen à New York.

Il attend avec impatience la saison 2 de The Last of Us, adaptée du jeu vidéo. La série qui se déroule dans un monde apocalyptique est disponible depuis lundi 14 avril sur la plateforme Max.

Le premier opus du jeu The Last of Us a été vendu a plus de 20 millions d’exemplaires sur PS3 et PS4 © Monaco Tribune

Clara a été touchée par La Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton sur Netflix. Elle a aimé l’angle de la série sur le sujet « de la démence d’un roi et de l’amour de sa reine qui surpasse tous les obstacles ». Une série qui vous montre également comment était abordé à l’époque les sujets de médecine neurologique et le regard des autres sur sa propre santé mentale.

Côté film, Anaïs nous conseille une comédie légère : « Pourris Gâtés » sur Netflix tournée aux abords de notre Principauté.

À l’écoute

De plus en plus en vogue, les podcasts nous accompagnent au quotidien. Vous avez été nombreux à nous partager vos recommandations.

Anaïs en écoute divers et variés, voici sa sélection : « Speakeasy by /influx avec le Youtubeur monégasque Romain Lanéry, « Ça commence aujourd’hui » avec Faustine Bollaert, « Legend » avec Guillaume Pley, toutes les chaînes d’Hugo Décrypte et « L’Heure du Monde » . Il y en a pour tous les goûts !

Aurélie a récemment découvert les podcasts proposés par l’Inrae (Institut National de la Recherche Agronomique et de l’Environnement). La principale mission de cette institution est de comprendre et anticiper les grands enjeux liés à l’agriculture, à la gestion des ressources naturelles, à l’alimentation et au changement climatique.

Pour les aventuriers, la rédaction vous conseille « Naufragés », un podcast de France Inter qui raconte des histoires vraies de marins, de façon aussi immersive que passionnante.

À travers ces recommandations, nos lecteurs nous ont dévoilé leurs coups de cœur culturels du moment. Romans, séries, films ou podcasts : le choix est large. En espérant que cette sélection vous aura donné quelques idées à glisser dans votre liste.