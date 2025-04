Kelly Rutherford présente lors de la Monte-Carlo Fashion Week 2025

L’actrice américaine Kelly Rutherford sera récompensée du Fashion Icon Award le 24 avril prochain dans le cadre de la Monte-Carlo Fashion Week.

Cette distinction récompense les personnalités qui marquent la mode par leur style, leur influence et leur engagement dans l’univers de la création.

Publicité

Organisée du 22 au 26 avril, la Monte-Carlo Fashion Week célébrera cette année sa 13ᵉ édition. L’événement ouvrira ses portes dans le cadre exclusif du Yacht Club de Monaco. Portée par la Chambre Monégasque de la Mode, la Monte-Carlo Fashion Week met en lumière la créativité contemporaine, les marques durables et les figures influentes du monde de la mode.

La cérémonie des Fashion Awards, moment phare de la semaine, récompensera les créateurs, marques et personnalités qui se sont démarqués par leur travail et leur engagement dans le secteur.

Une actrice passionnée de mode

Kelly Rutherford, révélée au grand public par son rôle de Lily Van der Woodsen dans la série Gossip Girl, s’est imposée ces dernières années comme une référence de style. Très présente dans l’univers de la mode, elle figure régulièrement au premier rang des défilés des plus grandes maisons, notamment Dior, Jean-Paul Gaultier Couture, Schiaparelli Couture ou encore Elie Saab.

L’actrice est également active dans la création, avec plusieurs collaborations remarquées. Elle a récemment imaginé un bob raffiné en partenariat avec la marque australienne Lorna Murray et signé une capsule avec la maison parisienne Carel. Elle est appréciée pour son style minimaliste et élégant, en phase avec la tendance du quiet luxury, qui privilégie les lignes pures et les matières de qualité.

Très suivie sur Instagram, Kelly Rutherford partage ses looks dans des selfies pris dans l’ascenseur de son immeuble new-yorkais. Ce rituel devenu culte met en valeur son style personnel : élégance parisienne et chic new-yorkais. Elle s’est forgé en quelques années une image de muse moderne, à la fois discrète et influente, sollicitée par de nombreuses marques.

Chiara Ferragni sublime à la Monte-Carlo Fashion Week