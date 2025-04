Kelly Rutherford ospite alla Monte-Carlo Fashion Week 2025

Nell’ambito della Monte-Carlo Fashion Week, l’attrice americana Kelly Rutherford riceverà il premio Fashion Icon Award il 24 aprile.

Questo riconoscimento viene assegnato a personalità che si distinguono nel mondo della moda per il loro stile, la loro influenza e il loro impegno nel panorama creativo.

In programma dal 22 al 26 aprile, la Monte-Carlo Fashion Week giunge quest’anno alla sua 13ª edizione. L’evento si svolgerà nella cornice esclusiva dello Yacht Club di Monaco. Promossa dalla Camera della moda monegasca, la manifestazione celebra la creatività contemporanea, i brand sostenibili e le figure di spicco del fashion system.

Tra i momenti clou della settimana, la cerimonia dei Fashion Awards premierà stilisti, marchi e protagonisti del settore che si sono distinti per originalità, visione e impegno.

Un’attrice appassionata di moda

Diventata celebre per il ruolo di Lily Van der Woodsen nella serie Gossip Girl, Kelly Rutherford si è affermata negli ultimi anni come una vera e propria icona di stile. Molto presente nel panorama fashion, siede spesso in prima fila alle sfilate delle più grandi maison, da Dior a Jean-Paul Gaultier Couture, passando per Schiaparelli Couture ed Elie Saab.

Non solo appassionata, ma anche creativa, visto che ha firmato diverse collaborazioni interessanti. Di recente ha disegnato un elegante cappello bucket in collaborazione con il brand australiano Lorna Murray e firmato una capsule collection con la maison parigina Carel. Il suo stile minimalista ed elegante riflette perfettamente lo spirito del quiet luxury, che punta su linee essenziali e materiali di alta qualità.

Molto attiva su Instagram, Kelly Rutherford condivide spesso i selfie scattati nell’ascensore del suo palazzo a New York in cui mostra i suoi look. Un rituale diventato iconico, che esalta la sua estetica personale: un equilibrio perfetto tra eleganza parigina e raffinatezza newyorchese.

