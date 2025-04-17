Келли Разерфорд на Неделе моды в Монте-Карло 2025 года

Неделю моды в Монте-Карло организует Палата моды Монако, основанная в 2009 году Федерикой Нардони Спинетта © Terenzi Communications

В рамках Недели моды в Монте-Карло 24 апреля американская актриса Келли Разерфорд будет награждена премией «Fashion Icon Award».

Эта награда присуждается лицам, оставившим след в моде своим стилем, влиянием и преданностью миру творчества.

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С 22 по 26 апреля Monte-Carlo Fashion Week отметит своё 13-летие. Мероприятие откроет свои двери в изысканном интерьере Яхт-клуба Монако. Неделя моды в Монте-Карло, проводимая Палатой моды Монако, представляет современное творчество, устойчивые бренды и влиятельных деятелей мира моды.

На церемонии вручения премии Fashion Awards – кульминации этой недели – будут награждены дизайнеры, бренды и деятели, отличившиеся своей работой и преданностью отрасли.

Актриса, увлеченная модой

Келли Разерфорд, известная широкой публике по роли Лили Ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», зарекомендовала себя в последние годы как эталон стиля. Она активно участвует в жизни мира моды и регулярно появляется в первых рядах на показах крупнейших домов моды, среди которых Dior, Jean-Paul Gaultier Couture, Schiaparelli Couture и Elie Saab.

Актриса также сама активно занимается творчеством и сотрудничает с известными модельерами. Недавно она разработала изысканный боб в сотрудничестве с австралийским брендом Lorna Murray и подписала капсульную коллекцию с парижским модным домом Carel. Её ценят за минималистский и элегантный стиль quiet luxury, который отдает предпочтение строгим линиям и качественным материалам.

Келли Разерфорд, у которой много подписчиков в Instagram, делится своим стилем на селфи, сделанных в лифте ее дома в Нью-Йорке. Этот ставший культовым ритуал подчеркивает её индивидуальный почерк – парижскую элегантность и нью-йоркский шик. Всего за несколько лет она создала себе имидж современной музы, сдержанной и влиятельной, к которой стремятся многие бренды.

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