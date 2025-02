La Monte-Carlo Fashion Week revient du 22 au 26 avril 2025

L’événement mode officiel de la Principauté promet un calendrier riche en défilés, présentations et conférences avec un accent marqué sur la durabilité, la circularité et la diversité.

La treizième édition de la Monte-Carlo Fashion Week, qui se déroulera du 22 au 26 avril 2025, dévoilera les collections resort, croisière et capsule.

« Nous sommes fiers de soutenir les marques Monégasques tout en offrant aux créateurs internationaux la Principauté comme plateforme prestigieuse pour présenter leurs collections et discuter de l’importance de la mode durable et circulaire », a déclaré Federica Nardoni Spinetta, la Présidente et Fondatrice de la Chambre Monégasque de la Mode.

© Monte-Carlo Fashion Week via Facebook

L’événement ouvrira ses portes dans le cadre exclusif du Yacht Club de Monaco. Elisabetta Franchi inaugurera les podiums avec sa collection Eternal, apportant sa vision de la beauté intemporelle et du savoir-faire artisanal italien.

Très attendu également, le défilé de la maison Roberto Cavalli présentera sa collection Couture, alliant tissus précieux et broderies d’exception.

Les 10 ans des MCFW Fashion Awards

Le point culminant de la semaine sera la cérémonie des MCFW Fashion Awards, qui célébrera son dixième anniversaire, en récompensant les créateurs et personnalités de la mode pour leur vision éthique et innovante.

Par ailleurs, le Fashion Hub accueillera des présentations, des conférences et un Symposium Mode, afin de renforcer les engagements de l’événement pour un futur de la mode plus responsable.

Cet événement est organisé par la Chambre Monégasque de la Mode, fondée en 2009 par Federica Nardoni Spinetta, la Monte-Carlo Fashion Week et est soutenu par le Gouvernement, la Mairie et l’Office de Tourisme de la Principauté.

