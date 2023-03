La Monte-Carlo Fashion Week célèbre ses dix ans

Depuis 2013, cet événement met en avant la mode éthique et durable.

C’est le rendez-vous incontournable pour les amoureux de la mode. Cette année, la Monte-Carlo Fashion Week (MCFW) célèbrera son dixième anniversaire, du 17 au 21 mai 2023.

Placé sous le Haut Patronage de la Princesse Charlène, l’événement organisé depuis 2013 par la Chambre Monégasque de la Mode se concentre avant tout sur la mode éthique et durable. Voilà pourquoi, parmi les prestigieux invités et professionnels, se trouveront des designers innovants, pour aborder d’importants sujets, comme la circularité, l’éco-durabilité, l’inclusivité et la diversité.

Au programme des festivités, notamment : des défilés de mode de créateurs iconiques, émergents et éco-durables, venus de Monaco ou d’ailleurs, des conférences sur la mode, des cocktails et, bien entendu, la Monte-Carlo Fashion Awards Cérémonie, qui récompensera, le 20 mai au soir, les créateurs et personnalités qui se sont illustrés dans la mode « Green ».

Affiche officielle de l’événement

Pour cet anniversaire, la MCFW se tiendra dans divers lieux emblématiques de Monaco, tels que le Yacht Club, pour les conférences et showrooms, ainsi que le Fashion Hub et le symposium, le nouveau musée de la Collection Privée des Voitures du Prince, qui accueillera les défilés, ou encore la Grande Verrière du Grimaldi Forum, pour la cérémonie.



« La circularité n’est pas une tendance de mode temporaire, mais la clé de l’avenir, en commençant par le podium. C’est le pari gagnant de la Monte-Carlo Fashion Week, l’événement qui confirme une fois de plus son rôle de vitrine des tendances et, en même temps, perpétue son essence de plateforme de référence pour une mode circulaire, éthique, éco-durable et inclusive », commente Federica Nardoni Spinetta, créatrice de l’événement et Présidente et Fondatrice de la Chambre Monégasque de la Mode.

Federica Nardoni Spinetta (MCFW): « Nous devrons repenser la façon de faire de la mode »

Et l’événement n’est pas seulement écoresponsable : pour la septième année consécutive, la MCFW soutiendra la Fondation Princesse Charlène, qui lutte pour la prévention de la noyade à travers le monde.