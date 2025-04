Six ouvrages sur le printemps à découvrir à la Médiathèque de Monaco

Ce mois-ci, célébrons le retour des beaux jours avec une sélection d’ouvrages placée sous le signe du printemps.

À la Médiathèque de Monaco, les bibliothécaires ont sélectionné pour vous six ouvrages à savourer au rythme du printemps. Entre pâtisseries de saison, haïkus japonais, récits engagés et guide sur les fleures de saison.

Des gâteaux & des saisons de Claire Damon

Dans une époque où l’alimentation rime de plus en plus avec conscience écologique et bien-être, la cuisine de saison connaît un véritable essor. Comme le souligne Nathalie, bibliothécaire à la Médiathèque de Monaco : « Il existe de plus en plus de livres de cuisine qui prônent le bien manger, en lien avec la santé, l’écologie et un mode de vie écoresponsable ».

Les ouvrages culinaires d’aujourd’hui valorisent la richesse des saisons, leur diversité, et nous invitent à redécouvrir les produits au bon moment.

Des gâteaux et des saisons est un ouvrage signé Claire Damon, cheffe pâtissière reconnue et fondatrice de la pâtisserie parisienne Des Gâteaux et du Pain. Ce « beau livre » publié aux éditions Ducasse, est un véritable herbier sucré qui propose 68 recettes inspirées par la nature et son rythme.

Au printemps, c’est la rhubarbe et la fraise qui sont à l’honneur à travers des desserts sophistiqués.

Le petit pois – Dix façons de le préparer d’Emmanuel Auger

Autre format avec Le Petit Pois – Dix façons de le préparer, publié par les éditions de L’Épure. Ce petit ouvrage, issu d’une collection aussi esthétique que pratique, met à l’honneur un ingrédient phare du printemps : le petit pois.

Créée par deux architectes, la collection 10 façons de le préparer explore les potentialités culinaires d’un fruit, d’un légume ou d’un ingrédient, dans une mise en page épurée, presque poétique. Le petit pois se décline ici en dix recettes : gelée de petits pois sur sablé, velouté accompagné d’une raviole de moules, ou encore un milk-shake menthe-petit pois. Un livre rapide à lire, parfait pour réinventer sa cuisine printanière en quelques gestes.

Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo

« C’est à prendre au sens littéral, comme au sens figuré », souligne Nathalie, responsable bande dessinée à la Médiathèque de Monaco, en évoquant Le printemps de Sakura, un roman graphique tout en délicatesse signé Marie Jaffredo. Et pour cause : cette œuvre mêle l’arrivée du printemps au Japon à celle, plus intime, d’un renouveau intérieur.

Sakura, petite fille tokyoïte de huit ans, vit un profond chagrin depuis la perte accidentelle de sa maman. Le temps d’un déplacement professionnel, son père, français, la confie à sa grand-mère maternelle, installée dans un village traditionnel du Japon. Loin de l’agitation urbaine, au cœur d’un jardin japonais baigné de silence et de fleurs, la fillette entame un lent retour à elle-même.

« Ce n’est pas un livre qui parle de deuil de manière frontale », précise Nathalie. « C’est tout en subtilité : une mouette, un bol de soupe, l’odeur de l’encens, un chat qui se frotte contre elle… Ce sont toutes ces petites choses qui réveillent ses sens et l’aident à s’ouvrir de nouveau au monde ». Le choix de l’aquarelle participe à la poésie de l’album, le lecteur, tout comme Sakura, découvre une culture raffinée, empreinte de sagesse, de silence et de beauté.

Fleurs locales et de saison de Cindy Chapelle

Ce livre joliment illustré propose de découvrir les bienfaits des fleurs cultivées de manière locale et responsable.

On parle de plus en plus de manger local et de saison. Mais qu’en est-il de nos bouquets ? C’est à cette question que répond Fleurs locales et de saison, un livre engagé et pédagogique qui nous invite à regarder autrement les fleurs que l’on achète ou que l’on cultive.

Comme le rappelle Isabelle, bibliothécaire à la Médiathèque de Monaco : « On ne pense pas toujours à l’impact écologique des fleurs coupées, alors même que 80 % d’entre elles sont encore importées de très loin, souvent traitées avec des pesticides… »

Porté par le Collectif de la fleur française, ce livre s’inscrit dans la mouvance du Slow Flower, né aux États-Unis au début des années 2000 et milite pour une culture florale plus responsable, plus transparente, plus respectueuse de l’environnement.

Le lecteur y découvre une véritable cartographie de la floriculture en France : fermes florales, portraits de producteurs, cycles naturels de floraison et fiches botaniques détaillées. Pour chaque saison, à commencer par le printemps, une galerie de 180 fleurs locales est présentée, accompagnée de conseils pratiques pour le jardin, d’idées de compositions, et d’explications sur le système reproductif des plantes.

Printemps silencieux de Rachel Carson

Publié en 1962, ce livre de Rachel Carson, biologiste américaine, a marqué un tournant : il a révélé au grand public les effets destructeurs des pesticides sur l’environnement, déclenchant aux États-Unis, puis dans le monde, une prise de conscience écologique majeure.

Comme l’explique Ghislaine, bibliothécaire à la Médiathèque de Monaco, Carson s’appuie sur des exemples concrets pour montrer comment un produit chimique utilisé pour protéger des arbres peut, sans qu’on s’en rende compte, empoisonner tout un écosystème : la terre, les insectes, puis les oiseaux qui s’en nourrissent. C’est tout un équilibre naturel qui est menacé.

Le titre du livre, Printemps silencieux, fait référence à un futur où les oiseaux auraient disparu, où l’on n’entendrait plus leurs chants au retour des beaux jours. Une image forte, qui nous pousse à réfléchir à notre impact sur la nature.

Ah ! Le printemps – Haïkus de printemps

Ce petit livre, présenté par Ghislaine, rassemble des haïkus japonais, ces courts poèmes qui saisissent l’instant avec finesse et délicatesse. Ici, c’est le printemps qui est à l’honneur, à travers les regards de 65 poètes, parmi les plus grands maîtres du genre : Bashō, Issa, Ryōkan, Chiyo-ni, Buson…

Comme l’explique la bibliothécaire, cette forme de poésie née au Japon au XVIIᵉ siècle capte ce qui est éphémère et beau : une lumière, un souffle, un pétale qui tombe… Le haïku oblige à ralentir, à observer. Il évoque l’émerveillement discret, l’apaisement, la surprise. « Mon loisir aller sous les fleurs du cerisier Somnoler sous les fleurs du cerisier ».

Le printemps devient alors une saison à écouter et à ressentir, à travers des mots simples, mais puissants. C’est une lecture idéale pour se reconnecter au monde tout en douceur.

