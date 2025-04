Le Prince Albert II inaugure le Bâtiment Belvédère au CHPG

Le Prince Albert II a inauguré mercredi 23 avril le Bâtiment Belvédère, une nouvelle structure du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) qui regroupe deux services essentiels : la Maison du don et le laboratoire d’anatomopathologie.

Le Prince Souverain, en présence des Conseillers-Ministres Céline Caron-Dagioni, Christophe Robino et Benoîte Rousseau de Sevelinges, directrice du CHPG, s’est rendu à l’hôpital pour l’inauguration des nouveaux locaux du Centre de transfusion sanguine et du service d’anatomopathologie. Le Belvédère constitue ainsi la première pierre du projet du nouveau CHPG, prévu jusqu’en 2032. Il s’agit du premier bâtiment transitoire, permettant la relocalisation temporaire de services afin de libérer des espaces pour la démolition et la reconstruction d’autres parties du Centre hospitalier, comme le bâtiment Princesse Charlotte.

Conçu avec des techniques de construction modulaire en bois, il comprend cinq niveaux répartis sur 1300 m². Il a été réalisé par un groupement d’entreprises locales dans un environnement hospitalier dense, avec pour objectif de réduire les nuisances et de respecter les contraintes techniques propres aux établissements de santé.

Un nouvel espace pour les donneurs de sang

Le Prince Albert II a d’abord parcouru les deux premiers niveaux du bâtiment accueillant l’ancien Centre de transfusion sanguine, rebaptisé Maison du don. Chargé des collectes de sang en Principauté, ce service traite les dons puis assure la distribution aux différents services hospitaliers. « Nous sommes passés de 1574 dons en 2021 à 2348 poches prélevées en 2024. Une forte progression qui reste aujourd’hui insuffisante pour couvrir tous les besoins transfusionnels de la Principauté qui s’élèvent entre 4500 et 5000, détaille Mélanie Rinaudo, chef de service depuis 2022. Cet espace se situe sur un lieu de passage, le parcours d’accueil et le confort des donneurs ont été améliorés. Nous espérons que cela aura un effet positif sur la fréquentation du lieu ».

Particulièrement engagées dans l’aménagement de leur espace, les équipes ont également pu collaborer à l’amélioration de leurs conditions de travail. « Nous retrouvons beaucoup de lumière naturelle et nous disposons désormais de postes de travail ergonomiques pour prévenir des TMS (troubles musculo squelettiques, ndlr) comme le mal de dos et les douleurs cervicales », témoigne Marie-France Boudet, infirmière. De son côté, Sandra Donges, cadre de santé, salue « un travail pour limiter la répétition des tâches ».

Des technologies de pointe pour la biologie moléculaire

La visite du Prince s’est ensuite poursuive dans les deux étages supérieurs du bâtiment consacrés à l’anatomopathologie, une spécialité médicale axée sur l’analyse des tissus et des cellules. « Ce service est central pour le diagnostic de nombreuses pathologies, notamment les cancers, comme ceux du poumon ou les mélanomes, dont le nombre a explosé ces dernières années en raison de l’exposition au soleil », explique le docteur Florence Dupré.

Le laboratoire est désormais doté d’une plateforme de biologie moléculaire automatisée, le système Idylla. « Cet outil permet d’obtenir, en quelques heures, un typage partiel des échantillons tumoraux. Jusqu’à présent, ces analyses prenaient plusieurs jours et étaient réalisées à l’extérieur », poursuit la chef de service. Couplé aux deux scanners automatisés, pour l’analyse des plaques d’échantillon, et aux logiciels d’IA, pour l’aide au diagnostic, les informations se transmettent plus rapidement et efficacement.

Un gain de temps qui permet aux médecins d’être plus réactifs pour adapter les traitements, notamment dans les cas de cancer du poumon, du sein, du côlon ou du cerveau. Le CHPG poursuit parallèlement ses collaborations avec des centres spécialisés pour les analyses plus complexes.

Vers une amélioration concrète du diagnostic

L’installation de ce matériel de pointe s’inscrit dans une évolution amorcée depuis plusieurs années au CHPG, avec la numérisation des services et le développement de nouvelles compétences, en lien avec le CHU de Nice. Il s’agit d’une étape technique importante, avec un impact direct sur la rapidité et la précision des diagnostics.

La mise en service du Bâtiment Belvédère marque une étape cruciale dans la transformation du CHPG, en accompagnant l’évolution des pratiques médicales et des besoins en soins. Dès le mois de juin, des journées à thème et des visites guidées de la Maison du don sont prévues afin d’encourager le public à s’engager dans le don de sang.