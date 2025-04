Le Pavillon monégasque d’Osaka à portée de clic

Une simple pression du doigt suffit désormais pour être transporté au cœur du Pavillon de Monaco à l’Exposition Universelle d’Osaka 2025, grâce à une initiative numérique audacieuse qui redéfinit l’accès à cet événement mondial.

Dans un geste qui allie tradition diplomatique et innovation technologique, Monaco affirme sa présence à l’Exposition Universelle d’Osaka tout en démocratisant l’accès à son pavillon national. Un QR code spécialement conçu ouvre les portes d’une expérience immersive permettant d’explorer chaque recoin de cette vitrine monégasque, sans contrainte géographique.

L’expérience propose une navigation fluide à travers l’architecture contemporaine du pavillon, ses installations multimédias et ses expositions thématiques. Chaque élément est rendu avec une fidélité remarquable, offrant aux visiteurs virtuels une plongée haute définition dans l’univers monégasque et ses initiatives durables.

Exposition universelle d’Osaka : Immersion totale dans les actions de la Principauté en faveur de l’environnement

Une diffusion stratégique auprès de la jeunesse

Le lancement de cette initiative numérique s’est concrétisé le 13 avril dernier, jour d’ouverture de l’exposition, par une distribution ciblée de stickers comportant le précieux QR code. Les élèves et étudiants de plusieurs établissements prestigieux de la Principauté – FANB, International School of Monaco, collège Charles III, lycée Albert 1er et International University of Monaco – ont été les premiers ambassadeurs de cette innovation.

Un Monaco accessible au monde entier

Cette passerelle numérique permet désormais à chacun de découvrir les projets phares de la Principauté, ses avancées écologiques et sa vision de l’innovation à l’échelle mondiale. Pour participer à cette expérience, il suffit de scanner le QR code ou de se rendre directement sur monacopavilion.com pour être instantanément connecté à l’Exposition Universelle, depuis n’importe quel point du globe.