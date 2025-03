CANNES en VOIX : La Croisette s’illumine en musique pour Pâques 2025

Un weekend mélodieux où l’excellence vocale rencontre la générosité sur la prestigieuse Croisette de Cannes, promettant des moments d’exception aux amateurs de belles voix.

Une soirée caritative sous le signe du 7ème art

Le vendredi 18 avril 2025 à 20h, l’espace Miramar accueillera « Cinéma Story », un concert caritatif organisé au profit de l’association Enfants Cancer Santé. La soprano Classic Crossover Vanina Aronica, accompagnée d’artistes professionnels talentueux, proposera un voyage musical audio-visuel à travers les plus célèbres musiques de films. Cette fondatrice de The Golden Voices Music Awards mettra son talent au service d’une noble cause dans ce spectacle baptisé « Vanina & Friends ».

Un concours international d’envergure

Le samedi 19 avril à 14h, place à la compétition avec la finale annuelle du concours international The Golden Voices Music Awards. Des finalistes présélectionnés, représentant 15 nationalités, se produiront devant un jury composé de professionnels reconnus dans le monde musical. Une occasion unique de découvrir les étoiles montantes du chant international.

« The Champions Show » : l’apothéose vocale

La journée s’achèvera en beauté à 20h avec la cérémonie officielle de remise des Prix 2025, suivie du concert exclusif « The Champions Show ». Ce spectacle réunira les trois lauréats de l’année ainsi que des gagnants des éditions précédentes, dont la Monaco Team, pour une performance exceptionnelle orchestrée par The Golden Voices Stars Concerts.

Ces trois événements d’envergure sont organisés en partenariat avec la Mairie de Cannes, Cannes Radio, Lérins TV, le comité de jumelage Cannes Beverly Hills et le MIMA Club Monaco.

La billetterie est disponible sur HelloAsso (le concert le 18 avril et The Golden Voices Music Awards le 19 avril) et sur place à l’espace Miramar (placement libre) ou en ligne. Pour plus d’informations, contactez le +33-06 34 61 17 64 ou par email à contact@thegoldenvoicesmusicawards.com ou mimaclub.monaco@gmail.com.