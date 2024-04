Golden Voices Music Awards 2024 : quatre résidents monégasques remportent un prix

La « Monaco Team » triomphe à Cannes et remporte quatre titres pour vingt possibles.

Le 24 février dernier, Monaco International Music & Arts Club vous donnait rendez-vous pour vos talents de chants. Suite à cet évènement, seulement huit candidats ont été retenus et ils ont pu participer à la finale internationale des Golden Voices Music Awards 2024 qui se déroulait à Cannes le 20 avril.

La finale de ce rendez-vous musical rassemblait pas moins de quinze nations du monde entier, des chanteurs de 7 à 80 ans pour au total vingts récompenses différentes. Parmi les huit chanteurs de la Principauté, quatre ont conquis le jury et ont remporté des titres lors de la finale: les prix du Coup de Cœur du jury, Adultes Plus, Senior et Senior Plus.

Prix Coup de Coeur du jury pour Nathan Murphy, âgé de 11 ans, grâce à la musique « L.O.V.E ». Pour le prix de la catégorie Adultes Plus, Jean Pascal Ceresa triomphe avec la musique « New York New York ».

Dans les catégories Senior et Senior Plus, Miguel Ramirez et Marie Ange Coupel remportent ces deux catégories avec les chansons « Piensa en Mi » et « Back to Black ».