Amateurs de chant, participez à un tremplin professionnel

Monaco International Music & Arts Club vous donne rendez-vous à Beausoleil le samedi 24 février.

« Qui sera le prochain Jean Palau, ilary Alaimo, Alexis Hoffman, Stephane Ben, Emma Lombart, Ilan Sigaut, Maylis Louna, Maurice Hadjadj, Matteo El Kohdr… » La prochaine édition des Golden Voices Music Awards se prépare et avec elle la recherche de talents sur la Côte d’Azur.

Pour espérer participer à l’événement, dont la finale internationale se déroulera le 20 avril 2024 à Cannes, le Monaco International Music & Arts Club (MIMAClub) invite les jeunes talents à une audition ouverte à toutes les nationalités, âges et genres musicaux, le 24 février au Théatre Michel Daner de Beausoleil. L’occasion de rejoindre l’équipe Monaco et de représenter la Principauté sur la croisette en avril.

Le tremplin professionnel annuel se déroule devant un jury de professionnels parrainé par Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice & The Voice Kids, des comédies musicales et spectacles divers, entouré d’un jury de professionnels. Plusieurs lots sont également à gagner d’un montant global estimé à 10.000€ avec des Trophées Artistiques et l’opportunité de participer aux « Golden Voices Stars Concerts ».

