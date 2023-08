Qui est Matisse Jones, ce résident monégasque propulsé sur la scène de The Voice Kids ?

Avec le titre « Save your tears » de The Weeknd, Matisse a conquis les quatre coaches lors de son audition à l'aveugle diffusée mardi 11 juillet 2023 - © Philippe Leroux / Bureau223

Après avoir cartonné aux auditions à l’aveugle, il sera sur TF1 mardi 15 août prochain pour les battles.

Les quatre coaches de l’émission se sont retournés pour lui… Matisse Jones, du haut de ses 15 ans, a tout d’un avenir prometteur. Ce résident monégasque et élève de seconde du Lycée Albert 1er compose, écrit et interprète ses textes, le tout en s’accompagnant au piano. Avec son talent et sa voix légèrement cassée, pas étonnant que Nolwenn, Slimane, Kendji et Patrick Fiori aient bataillé pour qu’il rejoigne leur équipe. C’est finalement avec Partick Fiori que notre future star locale s’est tournée. Le début d’une incroyable aventure.

As-tu été surpris de voir les quatre coaches buzzer ?

Franchement, oui. Je n’étais même pas certain qu’un coach allait se retourner parce que je n’ai pas une voix particulièrement technique, je ne peux pas faire des mélodies très compliquées. Que les quatre se retournent, je n’y avais même pas pensé. Il faut savoir que pendant l’audition, nous n’entendons pas les buzzes, je me fiais donc aux applaudissements du public.

Que les quatre se retournent, je n’y avais même pas pensé.

Pourquoi ton choix s’est-il porté sur Patrick Fiori ?

Je pense que c’est l’artiste parmi les quatre qui est le plus à l’opposé de mon univers, et malgré cela j’ai été conquis par son discours. Je me suis laissé porter par le moment. Tout n’a pas été gardé au montage, mais j’ai été particulièrement touché parce qu’il a été le seul à parler de ma personnalité. J’ai aussi aimé le commentaire de Slimane qui disait que j’avais une voix radiophonique qui donnait envie d’écrire des chansons.

Comment se déroule la suite de l’aventure ?

Après les auditions à l’aveugle, je suis remonté à Paris trois jours pour des coachings avec Patrick Fiori et Christophe Willem qui était le coach invité à ses côtés ainsi que d’autres coaches du programme qui ne sont pas forcément connus. Pendant les répétitions sur scène, j’étais hyper fermé, mon père m’a filmé et me l’a fait remarquer. La chanson pour le battle est grandiose et il fallait absolument que je me lâche plus. Finalement vous allez le voir, la musique est prenante et la tenion est palpable tout du long entre nous trois.

Est-ce qu’on te reconnait maintenant dans la rue ?

Honnêtement, je ne sors pas beaucoup, alors je ne me rends pas compte, mais récemment je suis allé manger une pizza dans un restaurant de Monaco et le pizzaiolo m’a reconnu. Plusieurs personnes ont interpellé mes parents aussi. Je dois dire également que lorsque je suis retourné à l’Académie Rainier III, j’ai reçu un acier très chaleureux, tout le monde m’a applaudi, ça m’a beaucoup touché.

Comment as-tu commencé la musique ?

Étant né à Monaco, j’ai commencé par le piano à 6 ans à l’Académie Rainier III. Avant la crise Covid pendant ma sixième et cinquième, je suis parti deux ans en Angleterre, c’est là-bas que j’ai commencé le chant, puis à 13 ans que je me suis mis à écrire et à produire mes chansons. Pendant toute ma scolarité depuis le CP je suis en classe musicale. Je ne sais pas encore si je vais continuer le lycée, car je voudrais disposer de tout le temps dont j’ai besoin pour la musique, sans restriction. J’ai même installé un studio de musique dans ma chambre.

Quel souvenir gardes-tu de ta participation au MC Summer Concert 2022 ?

Un très bon. C’était ma toute première scène. Ma deuxième est celle de The Voice. J’ai été choisi avec le groupe Megawatt pour assurer les premières parties du MC Summer Concert, organisé avec NRJ et réservé aux jeunes de la Principauté. J’ai rencontré pas mal d’artistes à ce moment-là et j’ai pu chanter mes propres chansons.

Lors du MC Summer Concert, Matisse a interprété six titres en live, dont Shivers, une reprise de son idole Ed Sheeran, – © Manuel Vitali

Je l’accompagne depuis qu’il a six ans et de le voir finaliser ses projets me remplit de bonheur. C’est quelqu’un avec une grande humilité et de belles qualités humaines. Lors des auditions à l’aveugle, j’étais dans le public et c’est sa soeur et son père qui étaient auprès de Nikos Aligas. J’étais tellement émue pendant sa prestation, j’ai pleuré ! La mère de Matisse, Fatiha Hajjami Jones

Sur quels projets travailles-tu en ce moment ?

J’ai sorti deux titres sur les plateformes musicales (Spotify, AppleMusic, Deezer…) avant l’émission et actuellement je m’apprête à en sortir deux autres, toujours en anglais : Suns Collide et Casanova. Pour ces deux derniers, je souhaite tourner un clip. Ce sera la première fois. Celui de Suns Collide je voudrais le tourner à Paris et celui de Casanova à Monaco, car c’est ici, en Principauté, que je souhaite me développer et faire le plus de dates possible !