Cédric Grolet apporte sa touche sucrée à Monaco : Un nouveau chapitre gastronomique à l’Hôtel de Paris

Le légendaire palace monégasque accueille le plus célèbre pâtissier du monde pour une collaboration qui promet d’enchanter les palais les plus exigeants.

Ce n’est plus un secret : dès l’été 2025, Cédric Grolet deviendra le Chef Pâtissier Exécutif de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Couronné « Meilleur Chef Pâtissier du Monde » par le prestigieux classement 50 Best en 2018, ce virtuose de la pâtisserie contemporaine apportera son univers créatif unique à la Principauté avec l’ouverture d’une nouvelle adresse : Cedric Grolet Monte-Carlo.

Une expérience gourmande du matin au soir

Installé dans le patio de l’Hôtel de Paris, ce salon de thé intimiste et chaleureux proposera une offre complète tout au long de la journée. Du petit-déjeuner avec des créations fruitées et salées, au déjeuner décontracté, en passant par un tea time d’exception où les pâtisseries signatures du Chef brilleront de mille feux : Fleur Citron, Mangue, Fleur Vanille, Diamant Framboise, Cacahuète… sans oublier des créations exclusives développées spécialement pour Monaco.

© Maïa Chä © Maïa Chä

Un hommage princier

Pour marquer son arrivée dans la Principauté, Cédric Grolet créera une pâtisserie exclusive en l’honneur du Prince Albert II, qui sera dévoilée lors de l’ouverture estivale du salon de thé et de la boutique attenante.

« La Principauté s’inscrit dans une qualité et une exigence que je retrouve dans le travail que je m’efforce de faire tous les jours, » confie Cédric Grolet, pour qui cette collaboration représente « la récompense de vingt-cinq années de travail. »

Cette alliance entre le Resort le plus étoilé du monde et le pâtissier aux 11 millions d’abonnés Instagram renforce la position de Monte-Carlo comme destination phare pour l’Art de Vivre et la gastronomie d’exception. Une nouvelle étape pour ce chef qui, après Paris, Londres, Saint-Tropez et Singapour, continue d’étendre son univers artistique où les fruits en trompe-l’œil et les créations florales ont révolutionné l’art sucré contemporain.