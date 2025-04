Cédric Grolet arriva a Monaco: una nuova pasticceria all’Hôtel de Paris

Il leggendario palace monegasco accoglie il pasticcere più celebre al mondo per una collaborazione che promette di conquistare anche i palati più esigenti.

Non è più un segreto: dall’estate 2025, Cédric Grolet sarà lo Chef Pâtissier Exécutif dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Eletto “Miglior Chef Pasticcere del Mondo” nella prestigiosa classifica 50 Best nel 2018, questo talento della pasticceria contemporanea porterà il suo universo creativo nella quotidianità del Principato con l’apertura di un nuovo indirizzo: Cédric Grolet Monte-Carlo.

Pubblicità

Un’esperienza golosa, dal mattino alla sera

Nel patio dell’Hôtel de Paris, la nuova sala da tè sarà un ambiente intimo e accogliente, pensato per offrire una proposta completa lungo tutta la giornata. Dalla colazione, con creazioni sia dolci, a base di frutta, che salate, al pranzo informale, fino a un tea time d’eccezione, dove le protagoniste saranno le sue iconiche creazioni: Fleur Citron, Mangue, Fleur Vanille, Diamant Framboise, Cacahuète… e naturalmente nuove proposte esclusive pensate appositamente per Monaco.

© Maïa Chä © Maïa Chä

Un omaggio al Principe

Per celebrare il suo arrivo nel Principato, Cédric Grolet realizzerà un dolce esclusivo dedicato al Principe Alberto II, che sarà svelato in occasione dell’apertura estiva della sala da tè e del negozio adiacente.

“Il Principato incarna un’idea di qualità e rigore che ritrovo nel mio lavoro quotidiano”, confida Cédric Grolet, per il quale questa collaborazione rappresenta “la ricompensa di venticinque anni di impegno”.

Questa unione tra il Resort più stellato al mondo e il pasticcere da 11 milioni di follower su Instagram rafforza la posizione di Monte-Carlo come destinazione di riferimento per l’Art de Vivre e l’alta gastronomia. Un nuovo passo per lo chef che, dopo Parigi, Londra, Saint-Tropez e Singapore, continua a espandere il suo universo artistico fatto di frutti trompe-l’œil e creazioni floreali che hanno rivoluzionato l’arte dolciaria contemporanea.