Седрик Гроле дарит Монако свою песчинку сладкой жизни: новая гастрономическая история в Hôtel de Paris

Легендарный монакский отель приглашает лучшего в мире кондитера на радость самым взыскательным гурманам.

Тайное становится явным: с лета 2025 года Седрик Гроле будет шеф-кондитером отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo. Этот виртуоз современного кондитерского искусства, завоевавший в 2018 году титул «Лучший кондитер в мире» в престижном рейтинге «50 Best», откроет Княжеству свою уникальную творческую галактику в новом заведении: Cedric Grolet Monte-Carlo.

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Изыск с утра до вечера

Во внутреннем дворике отеля Hôtel de Paris эта уютная и гостеприимная чайная предложит свой полный ассортимент на протяжении всего дня – от завтрака с фруктовыми и солёными шедеврами до непринужденного обеда, включая исключительное чаепитие, во время которого фирменная выпечка от шефа будет блистать фейерверком фантазии: цветок лимона, манго, цветок ванили, малиновый бриллиант, арахис… не забывая и об эксклюзивных творениях, составленных специально для Монако.

© Maïa Chä © Maïa Chä

Дань Князю

В честь своего прибытия в Княжество Седрик Гроле приготовит эксклюзивную выпечку в честь Князя Альбера II, которая будет представлена на летнем открытии чайной и прилегающего к ней бутика.

«Княжество вписывается в качество и требования, которые я нахожу в работе и стремлюсь выполнять каждый день», признается Седрик Гроле, для которого это сотрудничество является «наградой за двадцать пять лет работы».

Этот союз самого звездного курорта мира и кондитера с 11 миллионами подписчиков в Instagram укрепляет позиции Монте-Карло как ведущего направления в искусстве жизни и эксклюзивной гастрономии. Новый этап для шефа, который после Парижа, Лондона, Сен-Тропе и Сингапура продолжает расширять свою творческую вселенную, где яства с эффектом оптической иллюзии фруктов и цветочные шедевры произвели революцию в современном кондитерском искусстве.