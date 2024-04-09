Monte-Carlo Summer Festival 2024: знакомство с участниками
Участники, адреса и даты концертов… Полная информация о фестивале – в материале Monaco Tribune.
Близится лето. В Княжестве оно будет захватывающим. После громкого успеха 2023 года грядущий фестиваль обещает блеснуть пестротой. Monte-Carlo Sporting Summer Festival 2024 уже анонсирован, и его организаторы приготовили нам немало сюрпризов.
Альфонсо Киулла, новый художественный руководитель фестиваля, огласил расписание концертов с 6 июля по 16 августа. Стефан Валери, исполняющий директор компании Monte-Carlo SBM, заявил в сети LinkedIn о своей поддержке Альфонсо Киулла. «Наш новый художественный руководитель ознакомил нас с новым, очень ритмичным, пестрым и разнообразным по стилям сезоном, который порадует публику всех поколений.»
Фестиваль пройдет в двух легендарных залах Монте-Карло: Звездном зале комплекса Sporting и в Опере Гарнье. Билеты стоят от 120 до 400 евро, и билетные кассы уже открыты.
Итак, оглашенная программа:
6 июля – Stars 80 в пользу ассоциации Fights Aids Monaco в Звездном зале комплекса Sporting
9 июля – Сэм Смит в Звездном зале комплекса Sporting
16 июля – Дайана Кролл в Опере Гарнье
19 июля – Jamiroquai в пользу ассоциации Красный Крест в Звездном зале комплекса Sporting
25 июля – Duran Duran в Звездном зале комплекса Sporting
29 июля – Тревор Ноа в Опере Гарнье
2 августа – Мириам Фарес в Звездном зале комплекса Sporting
3 августа – Il Volo в Звездном зале комплекса Sporting
14 августа – Джорджа Смит в Опере Гарнье
15 и 16 августа – Ленни Кравиц в Звездном зале комплекса Sporting
Дополнительная информация – на сайте фестиваля.