Monte-Carlo Summer Festival 2024: знакомство с участниками

Участники, адреса и даты концертов… Полная информация о фестивале – в материале Monaco Tribune.

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Близится лето. В Княжестве оно будет захватывающим. После громкого успеха 2023 года грядущий фестиваль обещает блеснуть пестротой. Monte-Carlo Sporting Summer Festival 2024 уже анонсирован, и его организаторы приготовили нам немало сюрпризов.

Альфонсо Киулла, новый художественный руководитель фестиваля, огласил расписание концертов с 6 июля по 16 августа. Стефан Валери, исполняющий директор компании Monte-Carlo SBM, заявил в сети LinkedIn о своей поддержке Альфонсо Киулла. «Наш новый художественный руководитель ознакомил нас с новым, очень ритмичным, пестрым и разнообразным по стилям сезоном, который порадует публику всех поколений.»

Стефан Валери с Альфонсо Киулла и Альбером Манцоне © LinkedIn Stéphane Valeri

Фестиваль пройдет в двух легендарных залах Монте-Карло: Звездном зале комплекса Sporting и в Опере Гарнье. Билеты стоят от 120 до 400 евро, и билетные кассы уже открыты.

Итак, оглашенная программа:

6 июля – Stars 80 в пользу ассоциации Fights Aids Monaco в Звездном зале комплекса Sporting

9 июля – Сэм Смит в Звездном зале комплекса Sporting

16 июля – Дайана Кролл в Опере Гарнье

19 июля – Jamiroquai в пользу ассоциации Красный Крест в Звездном зале комплекса Sporting

25 июля – Duran Duran в Звездном зале комплекса Sporting

29 июля – Тревор Ноа в Опере Гарнье

2 августа – Мириам Фарес в Звездном зале комплекса Sporting

3 августа – Il Volo в Звездном зале комплекса Sporting

14 августа – Джорджа Смит в Опере Гарнье

15 и 16 августа – Ленни Кравиц в Звездном зале комплекса Sporting

Дополнительная информация – на сайте фестиваля.