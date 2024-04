Monte-Carlo Summer Festival 2024 : voici la liste des artistes

Les artistes, les dates, les lieux… DĂ©couvrez avec Monaco Tribune tout ce qu’il faut savoir sur le festival.

L’Ă©tĂ© est lancĂ© sur la PrincipautĂ© et il s’annonce palpitant. Après une Ă©dition 2023 qui a Ă©tĂ© un grand succès, l’Ă©dition 2024 sera riche en couleurs. L’annuel Monte-Carlo Sporting Summer Festival 2024 est annoncĂ© et nous avons droit Ă quelques surprises de la part des organisateurs.

Alfonso Ciulla, nouveau Directeur Artistique du festival, a dĂ©voilĂ© le planning de concerts dĂ©butant le 6 juillet et se terminant le 16 aoĂ»t. StĂ©phane Valeri, Directeur gĂ©nĂ©ral de la Monte-Carlo SBM, a partagĂ© son soutien sur LinkedIn Ă Alfonso Ciulla : « Notre nouveau directeur artistique a donc levĂ© le voile sur une saison très rythmĂ©e, haute en couleurs et en styles, qui ravira toutes les gĂ©nĂ©rations et tous les publics.«Â

Stéphane Valeri en compagnie de Alfonso Ciulla et Albert Manzone © LinkedIn Stéphane Valeri

Le festival se dĂ©roulera dans deux lieux iconiques de Monte-Carlo : la Salle des Étoiles du Sporting ainsi que l’OpĂ©ra Garnier. Les prix des billets varient de 120 € Ă 400 € et la billetterie est d’ores et dĂ©jĂ ouverte.

Voici le programme annoncé :

6 juillet – Stars 80 en faveur de l’association Fights Aids Monaco Ă la Salle des Étoiles du Sporting

9 juillet – Sam Smith Ă la Salle des Étoiles du Sporting

16 juillet – Diana Krall Ă l’OpĂ©ra Garnier

19 juillet – Jamoriquai en faveur de l’association La Croix Rouge Ă la Salle des Étoiles du Sporting

25 juillet – Duran Duran Ă la Salle des Étoiles du Sporting

29 juillet – Trevor Noah Ă l’OpĂ©ra Garnier

2 aoĂ»t – Myriam Fares Ă la Salle des Étoiles du Sporting

3 aoĂ»t – Il Volo Ă la Salle des Étoiles du Sporting

14 aoĂ»t – Jorja Smith Ă l’OpĂ©ra Garnier

15 & 16 aoĂ»t – Lenny Kravitz Ă la Salle des Étoiles du Sporting

Si vous souhaitez plus de renseignement, voici le site internet du festival.