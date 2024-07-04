Программа летних концертов 2024 года в Княжеском дворце

В период с 11 июля по 8 августа Княжеский дворец станет площадкой для семи концертных выступлений Филармонического оркестра Монте-Карло.

Этот музыкальный фестиваль лета 2024 года обещает уникальную атмосферу, созданную благодаря выдающихся музыкантам и великолепным композициям и творениям знаменитых композиторов. Зрителей ждёт насыщенная программа из семи концертов:

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11 июля: произведения Франка, Листа, Гершвина под управлением дирижёра Джеймса Гэффигана и в исполнении пианиста Александра Кантороу

18 июля: музыка Бруха и Чайковского под управлением дирижёра Кристиана Мацелару с участием солистки-скрипачки Марии Дуэньяс

26 и 28 июля: концерты под руководством Риккардо Мути, посвящённые творчеству Каталини и Шуберта

1 августа: композиции Глинки, Чайковского и Бородина в исполнении дирижёра Станислава Кочановского и пианиста Николая Луганского.

5 августа: произведения Брамса, Сметаны и Дворжака под управлением Казуки Ямады с участием пианиста Симона Трпческого

8 августа: музыка Дворжака и Шумана под руководством дирижёра Петра Попелки в исполнении Мао Фудзиты.

Практическая информация