Concerti al Palazzo del Principe: ecco il programma 2024

Dall’11 luglio all’8 agosto, il Palazzo del Principe ospiter├á sei concerti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo.

Pubblicità

Grandi musicisti, famosi spartiti, compositori straordinari: l’estate 2024 nel cortile del Palazzo del Principe si prospetta interessante. In programma, sei diverse esibizioni:

11 luglio: Franck, Liszt, Gershwin – James Gaffigan (direttore) e Alexandre Kantorow, pianoforte

18 luglio: Bruch, Tchaikovsky – Cristian M─âcelaru (direttore) e Mar├şa Due├▒as, violino

26 e 28 luglio: Catalini, Schubert – Riccardo Muti (direttore)

1 agosto: Glinka, Tchaikovsky, Borodin – Stanislav Kochanovsky (direttore) e Nikola├» Lugansky, pianoforte

5 agosto: Brahms, Smetana, Dvo┼Ö├ík – Kazuki Yamada (direttore) e Simon Trp─Źeski, pianoforte

8 agosto: Dvo┼Ö├ík, Schumann – Petr Popelka, (direttore) e Mao Fujita, pianoforte

La vendita degli abbonamenti per i sei concerti e dei biglietti per i membri dell’Amis de l’Orchestre apre il 2 aprile, per i biglietti singoli dal 9 aprile 2024.

Informazioni utili: