«Лето в порту Эркюль» открывает свои аттракционы и мероприятия

Программа «Лето в порту Эркюль» проходит на набережной Альбера I с 1 по 25 августа 2024 года.

«Лето в порту Эркюль» – культовое летнее событие в Монако. В этом году мэрия Монако широко размахнулась, преобразовав набережную Альбера I в место семейных праздников. Карусели, картинги (с 3 лет), баскетбольные площадки, ловля уток, батут, полоса препятствий НИНДЗЯ, и прочие развлечения будут открыты с 11:30 до 22:30.

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На этот месяц намечено три особых мероприятия. 3 августа будут установлены надувные замки для детей, а вечером, в 21:00, пройдет вечеринка с диджеем. 9 августа состоится долгожданное представление с дронами в честь Олимпийских игр, а 17 августа – вечеринка на тему 90-х и нулевых.

Второй год подряд будут работать шале «Исторические места Гримальди в Монако», в которых посетителям предложат такую ремесленную продукцию, как сыры, мясные закуски, хот-доги, барбагуаны, лепешки с травками, нуга, пиво, паштеты из маслин, оливковое масло и фуа-гра (с 19 по 25 августа). В продаже также будет косметика на ослином молоке, керамика, духи и сладости.

© Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Чем заняться в Монако в августе этого года?

Открытие «Деревни ФК «Монако»»

После своего первого матча (и первого гола) в составе ФК «Монако» Джордж Иленихена устроил долгую раздачу автографов в новой зоне, названной «Деревня ФК «Монако»». Деревня открыта в рамках столетнего юбилея клуба. В ней – футбольное мини-поле, доступное с 16:00 до 22:30, и популярный фургончик Kids Tour с гигантской целью для соревнований на точность.

© Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Посетители также смогут посетить поп-ап бутик и купить себе новые футболки клуба сезона 2024-2025 и прочую продукцию красно-белых.