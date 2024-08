“L’estate a Port Hercule” torna con le sue giostre e attrazioni

“L’Eté au Port Hercule” arriva al quai Albert-Ier da giovedì 1 agosto a domenica 25 agosto 2024.

“L’Eté au Port Hercule”, l’estate a Port Hercule, è uno degli eventi estivi imperdibili di Monaco. Per questa nuova edizione, il comune ha voluto fare le cose in grande trasformando il Quai Albert-Ier in una area di festa a misura di famiglie. Una giostra, i go-kart (per bambini dai 3 anni in su), campi da basket, pesca delle anatre, tappeto elastico, percorso NINJA e altre attività accoglieranno il pubblico tra le 11:30 e le 22:30.

Questo mese si terranno tre serate speciali. La prima è il 3 agosto, con castelli gonfiabili per bambini e una serata con DJ a partire dalle 21:30. Poi, il 9 agosto ci sarà il tanto atteso spettacolo di droni a tema Giochi Olimpici. Infine, il 17 agosto si concluderà con una serata anni ’90/2000.

Anche quest’anno, per la seconda volta, ci saranno gli stand con il marchio Siti Storici Grimaldi di Monaco, che venderanno prodotti artigianali come formaggi, salumi, hot dog, barbagiuans, fougasses, torroni, birra, olive, olio d’oliva e foie gras (dal 19 al 25 agosto). Non mancheranno inoltre prodotti cosmetici a base di latte d’asina, ceramiche, profumi e leccornie.

Inaugurazione del “Villaggio AS Monaco”

Dopo la sua prima partita (e il suo primo goal) con l’AS Monaco, George Ilenikhena ha partecipato a una sessione di autografi nella nuova area battezzata “Villaggio AS Monaco”. Creata in occasione delle celebrazioni del Centenario del Club, questa zona comprende un mini campo da calcio aperto dalle 16:00 alle 22:30 e il famoso caravan del Kids Tour, con un bersaglio gigante per le gare di precisione.

Ci sarà anche un negozio temporaneo dove acquistare le nuove maglie 2024-25 e altri prodotti con i colori bianco-rossi.