« Que la fête commence ! » : Le Prince Albert II inaugure les 5ème Rencontres des Sites Historiques Grimaldi

Ce soir, un spectacle sur la façade du Palais relatera l’histoire des liens entre les communes invitées et la Dynastie des Grimaldi.

Sur la Place du Palais, à Monaco, un parfum de fête flotte dans l’air. Ce week-end, la 5ème édition des Rencontres des Sites Historiques Grimaldi réunit villes et communes, toutes fières de porter un héritage commun. Une occasion unique de découvrir la richesse culturelle et gastronomique de ces territoires majoritairement italiens mais aussi français, unis par une histoire centenaire et surtout la Famille Grimaldi.

Rappelée par de petits panneaux, chaque commune a un lien bien particulier avec la Famille Princière. Par exemple, sept communes de Basilicate, des Pouilles et de Campanie ont été accordées par Charles Quint au Prince Honoré Ier lorsque la Principauté s’est placée sous la protection de l’Empire espagnol au début du 16ème siècle.

C’est d’ailleurs pour honorer la mémoire de Charles Quint que les maires présents ont reçu des mains du Prince Albert II une plaque et une pièce commémoratives de 2€ à l’effigie de l’Empereur espagnol.

Avant cela, le Souverain a tenu à inaugurer cette édition, soulignant l’importance de ce « réseau unique culturel et gastronomique ». Le Prince s’est ensuite exprimé en italien reconnaissant notamment « la contribution quotidienne des travailleurs transfrontaliers à l’économie monégasque ». C’est après ces quelques mots en italien que le Prince a conclu : « que la fête commence ! »

Le Prince Albert II entouré des maires et représentants des communes présentes © Monaco Tribune / Théo Briand

Dégustations et spectacles

Accompagnées de leurs producteurs et artisans, les communes présentent une myriade d’exposants prêts à faire découvrir leurs saveurs et leur savoir-faire. Des artisans passionnés, venus de Bathernay, Breil-sur-Roya, Airole, Olivetta, Spinazzola, Poggiorsini et bien d’autres, partagent avec enthousiasme leurs trésors locaux : produits du terroir, objets d’art et pièces d’artisanat traditionnel.

Un spectacle folklorique lors de la Rencontre des Sites Historiques Grimaldi © Monaco Tribune / Théo Briand

Présent dès 10h30, le Prince Albert II a eu à cœur de sillonner les stands pendant des heures, parlant avec tous les élus et les exposants ayant fait le déplacement jusqu’à la Place du Palais pour rejoindre la grande famille des Sites Historiques Grimaldi.

Le Souverain visite les stands et salue les exposants © Monaco Tribune / Théo Briand

Pour rythmer ces journées de découverte, des concerts et des spectacles animent la place, mettant à l’honneur les traditions musicales et folkloriques des différentes communes. Ce soir, à 22h, un spectacle son et lumière promet de transporter le public dans un voyage à travers les siècles, retraçant la grandeur de l’histoire des Sites Historiques Grimaldi.