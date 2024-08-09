В порту Монако ароматы Исторических мест Гримальди чаруют посетителей

Оливковое масло, традиционная гастрономия, косметика, керамика, духи – на рынке представлен широкий ассортимент местной продукции.

Вот уже десятый год подряд в порту Эркюль откроется рынок Исторических мест Гримальди. Он сопровождает многочисленные мероприятия, организованные мэрией Монако, чтобы оживить отпуска туристов, а также монегасков и резидентов.

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Терлицци, Грасс, Кань, Пюже-Тенье… На набережной Альбера I десяток шале представляет различные города, занесенные в список Исторических мест Гримальди в Монако. Ремесленники приехали представить свою продукцию и порадовать глаз и вкус туристов.

Все ремесленники сертифицированы «Исторические места Гримальди в Монако». Этот знак свидетельствует о том, что продавцы приехали из мест, исторически принадлежавших династии Гримальди. «Это – чисто географический знак», уточняет Юбер Блан, ответственный за проект Pavillon Monaco, компании-организатора Встреч исторических мест и этого рынка в порту Эркюль.

Прекрасная витрина для ремесленников

Ремесленники представляют свою продукцию и свои города в эксклюзивной атмосфере © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Мероприятие ставит перед собой двойную цель: поддержать местных коммерсантов Исторических мест Гримальди и Княжество на своих старых территориях. «Цель – укрепить дружбу между Монако и его старыми коммунами и вотчинами», объясняет Юбер Блан.

Ремесленники не платят за организацию этого мероприятия. «Мэрия великодушно предоставляет места и шале, они не платят аренду», уточняет г-н Блан. Это выигрышное дело для счастливых коммерсантов, которые должны просто привезти свою продукцию и познакомить с ней посетителей.

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Рынок будет работать в порту до 25 августа. Он будет открыт ежедневно с 16:30 до 22:00 на набережной Альбера I и предлагает широкий ассортимент продукции: сыры, мясные закуски, хот-доги, барбагуаны, лепешки с травками, нуга, пиво, паштеты из маслин, оливковое масло и фуа-гра. В продаже также будет косметика на ослином молоке, керамика и духи.

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

После Встречи Исторических мест в июне этот рынок является вторым летним мероприятием из этой серии. Каждый раз посетители рады ознакомиться с местной ремесленной продукцией и попробовать многочисленные местные деликатесы.