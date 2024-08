Embarquez pour un voyage aux paysages à couper le souffle avec le Train des Merveilles

Il traverse de magnifiques villages perchés dans la montagne, entre Nice et Tende mais il sera bientôt en travaux pendant 16 mois.

Encore méconnu du grand public, le Train des Merveilles représente l’un des plus beaux voyages en train du monde. En partant de Nice, il fait découvrir à ses passagers des panoramas uniques sur le littoral méditerranéen, le Parc national du Mercantour, la vallée du Paillon, la vallée de la Roya ou encore la vallée de la Bévéra jusqu’à son arrivé au terminus à Tende.

Sa particularité ? Ce voyage débute au niveau de la mer et monte jusqu’à 1000 m d’altitude, le temps d’une centaine de kilomètres seulement.

De village en village

La ligne Nice-Tende fait halte dans six villages lors de son parcours. Le premier n’est ni plus ni moins que Sospel, reconnaissable à ses façades colorées et son Pont-Vieux. Ensuite, il y a un arrêt à Breil-sur-Roya, où se trouve l’écomusée des transports, puis le train s’arrête ensuite dans l’un des plus beaux villages perchés de France : Saorge. Le Train des Merveilles fait aussi un retour dans le passé en s’arrêtant à La Bigue afin de découvrir les vestiges du château des Lascaris. Dernière étape et non des moindres, le village médiéval de Tende avec ses points de vue surplombant la vallée.

De nombreux trains partent tous les jours de la gare de Nice-Ville pour rejoindre Tende. À savoir que le départ de 9h15 propose un petit truc en plus puisqu’un guide conférencier raconte les richesses historiques et culturelles de la région aux passagers (uniquement de mai à septembre). Le prix moyen du billet de train est de 14 euros pour une réservation à sur la boutique en ligne du site TER PACA et sur l’application SNCF CONNECT.

Profitez-en rapidement, du 2 septembre 2024 au 13 décembre 2025, le Train des Merveilles prendra une pause bien méritée, le temps d’effectuer quelques travaux sur la ligne.