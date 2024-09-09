Движение поездов на линии Ницца-Вентимилья: 10 месяцев ночных ремонтных работ и ни одного вечернего поезда

С декабря на этой линии поезда будут ходить каждые 15 минут © SNCF TER SUD

С 21:00 до 06:00 поездов не будет.

Для SNCF настала пора ремонтных работ. После остановки движения Поезда Чудес с начала сентября на 16 долгих месяцев на линии Ницца-Вентимилья тоже начинаются ремонтные работы до конца июня 2025 года.

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Работы пройдут с 15 сентября 2024 года по 26 июня 2025 года. Ремонтные работы будут вестись исключительно ночью, и с 21:00 до 06:00 движение поездов будет полностью остановлено. Однако по пятницам и субботам вечером поезда продолжат своё обычное движение в обе стороны.

Всего один замещающий автобус

SNCF предоставит «один исключительный автобус» из Монако в Ниццу по обычному тарифу для абонентов сети ZOU!. Но не всё так просто, и лучше подготовиться заранее. Чтобы воспользоваться этим автобусом по обычному тарифу, надо заполнить карточку «пропуск – ремонт» и предъявить подтверждение абонемента на бумаге, которое следует предварительно запросить в железнодорожных кассах SNCF на вокзале.

Автобус будет ходить с воскресенья по четверг, в 23:30, с остановки SNCF «Мост Святой Девоты». Он будет пребывать в порт Ниццы в 00:10.

Различные ремонтные работы растянутся на 10 месяцев

SNCF воспользуется этой остановкой движения поездов между Ниццей и Вентимильей, чтобы провести различные ремонтные работы по всей линии. На сайте SNCF представлено четыре типа ремонтных работ:

Обустройство доступа для лиц с ограниченной подвижностью на вокзале Вилльфранш-сюр-Мер

Ремонт цепной контактной подвески между Больё-сюр-Мер и Монако

Ремонт в туннеле Сен-Лоран на уровне Эз

Ремонт мультимодального центра транспортного обмена на вокзале Больё-сюр-Мер

Многие ремонтные работы будут вестись в контексте уже крайне трудного движения по линии 4 из-за её ежедневной перегрузки. В мае регион PACA получил в аренду два дополнительных состава из региона Овернь-Рон-Альп, чтобы справиться с потоком пассажиров. Но – увы! – этих мер было недостаточно для облегчения линии из-за рекордного наплыва туристов на Лазурном берегу в этом году.

Однако есть и хорошая новость: с декабря поезда будут ходить чаще – каждые 15 минут.