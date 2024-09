Fréquence plus élevée, modernisation des rames et extension des horaires : la nouvelle offre de transport qui attend les pendulaires

La ligne de trains entre Cannes et Menton devrait voir passer un train toutes les 15 minutes environ.

À partir du 15 décembre 2024, les voyageurs des Alpes-Maritimes bénéficieront d’une nouvelle offre de transport, avec un train toutes les 15 minutes entre Cannes et Menton. Si l’annonce ne date pas d’hier, ce jeudi a eu lieu la journée test de cette nouvelle offre.

Céline Caron-Dagioni, Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et Jean-Pierre Serrus, Vice-Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont testé le nouveau plan lors d’une répétition générale.

Céline Caron-Dagioni, Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme et Jean-Pierre Serrus, Vice-Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur © Direction de la Communication – Manuel Vitali

Des avancées majeures

Les principales innovations de ce nouveau service incluent un train toutes les 15 minutes mais aussi des horaires étendus les samedis soir, avec des trains circulant jusqu’à 2 heures du matin vers Cannes, Grasse, les Arcs et Vintimille.

Pour permettre une meilleure coordination et réactivité locale des lignes et des horaires, un nouveau centre de supervision devrait ouvrir dans les prochaines semaines à Nice. Les trains étaient jusqu’alors révisés à Marseille.

Les rames devraient être modernisées et intégrer les dernières technologies pour offrir plus de confort et intégreront, garantissant ainsi une expérience de voyage optimisée.

De plus, le Gouvernement Princier promet un service client amélioré doté d’informations plus claires et précises et d’un accompagnement personnalisé.

Des voyageurs en attente de résultats

Si les intentions du Gouvernement sont louables et les voyageurs les saluent, certains lecteurs sur les réseaux sociaux font remarquer qu’il n’y aura pas plus de trains en circulation. « Le vrai problème, ce n’est pas la fréquence, c’est qu’il faut des doubles trains qui font toute la longueur du quai, pour que tout le monde arrive à monter dedans, sinon les gens s’accumulent sur le quai, bloquent la fermeture des portes et provoquent des retards sur les trains suivants », explique, par exemple, Jeff.

D’autres lecteurs n’ont vu aucun changement sur cette journée test et ont dû faire avec des trains supprimés, en particulier ceux de 6h04 et 6h20.

Par ailleurs, on peut lire sur la nouvelle fiche info trafic qu’aucun train n’est toujours prévu entre 11h20 et 12h25.