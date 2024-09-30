Быстрее, комфортнее, доступнее: обновлённый транспортный план на Лазурном берегу с модернизированными поездами и сокращенными интервалами движения
С декабря 2024 года между Каннами и Ментоном поезда будут ходить каждые 15 минут.
С 15 декабря 2024 года пассажирам между Каннами и Ментоном предстоит ждать поездов не более четверти часа. Хотя план этого нововведения анонсировали давно, его тестирование прошло лишь на прошлой неделе.
Министр инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони (Céline Caron-Dagioni) и вице-председатель регионального совета департамента Прованс-Альпы-Лазурный берег Жан-Пьер Серрюс (Jean-Pierre Serrus) приняли участие в генеральной репетиции, чтобы протестировать новую транспортную программу.
Основные изменения
Главное новшество нового транспортного плана – это поезда каждые 15 минут и расширенное расписание по субботам: теперь они будут ходить до двух часов ночи по направлениям Канны, Грас, Лез-Арк и Вентимилья.
В ближайшие недели в Ницце заработает новый диспетчерский центр, что поможет улучшить координацию движения поездов и повысить оперативность управления маршрутами и расписанием. До этого управление осуществлялось из Марселя.
Также планируется модернизация поездов: они будут оснащены новейшими технологиями, чтобы сделать поездки более комфортными и приятными.
Кроме того, правительство принца обещает улучшить обслуживание пассажиров, предоставляя более точную информацию и персонализированную поддержку.
Пассажиры ожидают улучшений
Несмотря на позитивные планы правительства, некоторые пассажиры в социальных сетях отмечают, что общее количество поездов не увеличится. «Проблема не столько в интервалах в расписании, сколько в том, что нужны сдвоенные составы, которые будут охватывать всю длину платформы, чтобы все могли разместиться. Иначе на платформе образуется толпа, двери блокируются, а это приводит к задержкам следующих поездов», — делится мнением пассажир по имени Джефф.
Другие пассажиры не заметили изменений в тестовый день и столкнулись с отменой поездов, особенно в 6:04 и 6:20.
Кроме того, по новому расписанию поезда по-прежнему не назначаются в период с 11:20 до 12:25.