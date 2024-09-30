Быстрее, комфортнее, доступнее: обновлённый транспортный план на Лазурном берегу с модернизированными поездами и сокращенными интервалами движения

В Ницце вскоре начнет работу новый диспетчерский центр, который будет отвечать за контроль движения поездов на Лазурном берегу © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

С декабря 2024 года между Каннами и Ментоном поезда будут ходить каждые 15 минут.

С 15 декабря 2024 года пассажирам между Каннами и Ментоном предстоит ждать поездов не более четверти часа. Хотя план этого нововведения анонсировали давно, его тестирование прошло лишь на прошлой неделе.

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Министр инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони (Céline Caron-Dagioni) и вице-председатель регионального совета департамента Прованс-Альпы-Лазурный берег Жан-Пьер Серрюс (Jean-Pierre Serrus) приняли участие в генеральной репетиции, чтобы протестировать новую транспортную программу.

Министр инфраструктуры, окружающей среды и градостроительства Селин Карон-Даджиони и вице-председатель регионального совета департамента Прованс-Альпы-Лазурный берег Жан-Пьер Серрюс © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Основные изменения

Главное новшество нового транспортного плана – это поезда каждые 15 минут и расширенное расписание по субботам: теперь они будут ходить до двух часов ночи по направлениям Канны, Грас, Лез-Арк и Вентимилья.

В ближайшие недели в Ницце заработает новый диспетчерский центр, что поможет улучшить координацию движения поездов и повысить оперативность управления маршрутами и расписанием. До этого управление осуществлялось из Марселя.

Также планируется модернизация поездов: они будут оснащены новейшими технологиями, чтобы сделать поездки более комфортными и приятными.

Кроме того, правительство принца обещает улучшить обслуживание пассажиров, предоставляя более точную информацию и персонализированную поддержку.

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Пассажиры ожидают улучшений

Несмотря на позитивные планы правительства, некоторые пассажиры в социальных сетях отмечают, что общее количество поездов не увеличится. «Проблема не столько в интервалах в расписании, сколько в том, что нужны сдвоенные составы, которые будут охватывать всю длину платформы, чтобы все могли разместиться. Иначе на платформе образуется толпа, двери блокируются, а это приводит к задержкам следующих поездов», — делится мнением пассажир по имени Джефф.

Другие пассажиры не заметили изменений в тестовый день и столкнулись с отменой поездов, особенно в 6:04 и 6:20.

Кроме того, по новому расписанию поезда по-прежнему не назначаются в период с 11:20 до 12:25.