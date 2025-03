Monaco, élu meilleure destination européenne en 2025 : la distinction qui divise nos lecteurs

Le site European Best Destinations a élu Monaco meilleure destination européenne pour 2025, avec plus de 115 000 votes. En devançant des villes comme Amsterdam et Madrid, la Principauté s’impose comme une destination incontournable.

Nous avons demandé à nos lecteurs ce qu’ils pensent de cette distinction. Le sujet a grandement fait débat sur nos réseaux sociaux. Les réactions sont partagées et subjectives, difficile de trancher.

Un cadre de vie unique et une sécurité inégalée

Parmi les points forts régulièrement mentionnés, la sécurité arrive en tête. Jake et Lionel s’y sentent « en sécurité », tout comme Mimi qui apprécie également la propreté des rues « propre pas de crottes de chien, pas de chewing-gum qui colle ».

Norha et David abondent également dans ce sens « Ah ben y’a pas à chipoter. La sécurité ça paye hein ! », « Monaco est le pays le plus sur du monde ».

Plus de 500 policiers assurent la sécurité de la Principauté au quotidien © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Second argument de poids pour nos lecteurs, le climat : « On y va cet été !! Soleil, tourisme, excellence… marre de la grisaille de la région parisienne ».

Pour Teddy, qui travaille depuis plus de 35 ans sur le sol monégasque, Monaco est une ville accessible et pratique : « c’est sympa pour se balader, vous garez la voiture et vous pouvez tout faire en ascenseur le top ». Xavier décrit Monaco comme un endroit « extraordinaire ».

Vous avez été nombreux à féliciter la Principauté pour avoir reçu cette distinction sur notre page Facebook ! C’est le cas de Giorgio par exemple : « Félicitations à Monaco ».

Céline et Yo Leoni défendent l’image de la Principauté contre certaines critiques : « J’y habite et je peux vous dire que ce que vous dites est faux… », « Tous ces commentaires faux n’importe quoi ». Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme.

Le côté luxueux de la Principauté fait rêver © Monaco Tribune

Un urbanisme et une offre touristique critiqués

Selon Barbara, l’urbanisation massive a transformé Monaco en une ville sans âme : « Tout est bétonné, il n’y a pas de nature (…), il n’y a pas d’âme , c’est complètement urbanisé, et à mon goût, très surfait ».

Ruggy parle lui d’une « ruche en ciment » et pour Elvire, Monaco est une « ville aseptisée impossible à vivre ».

Le nouvel écoquartier Mareterra est devenu l’une des attractions de la Principauté © Monaco Tribune

L’offre touristique est également un point de friction. Certains lecteurs estiment que la Principauté manque d’activités accessibles à tous. « Mis à part le musée océanographique et le jardin botanique, il n’y a que du béton », souligne Laurent.

Cyril regrette la fermeture du Jardin Exotique : « même le Jardin Exotique est fermé ! Et pas prêt d’ouvrir en 2025 ! Que va rester à visiter aux touristes ? ».

Une propreté en débat ?

Autre sujet sensible : la propreté de la ville. Si certains la considèrent impeccable, d’autres trouvent que la situation s’est détériorée. Cyril évoque des « poubelles sauvages sur les trottoirs ».

Marion, en accord avec Cyril, surenchérit : « on ne parle même pas de la saleté dans les immeubles, pisse et caca des chiens partout, casse dans les ascenseurs ». Alexis, nostalgique, estime que les rues étaient : « plus souvent lavées ».

La Principauté compte 130 cantonniers qui travaillent 7/7 jours pour rendre les rues de Monaco propres © SMA

En conclusion, une distinction méritée ?

Malgré ces critiques, Monaco continue d’attirer les visiteurs et de faire rêver. Si son évolution divise, sa réputation de destination de prestige reste intacte. Cette distinction reflète donc autant son attrait que les débats qu’elle suscite, confirmant une chose : Monaco ne laisse personne indifférent.