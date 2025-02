Monaco vient d’être élu meilleure destination européenne pour 2025 devant Amsterdam et Madrid 

Depuis Bordeaux en 2015, aucune autre ville francophone n’avait obtenu cette distinction.

Le site European Best Destinations a dévoilé la liste des destinations européennes les plus tendance de 2025 et la grande gagnante est Monaco avec plus de 115 000 votes. Après avoir atteint la seconde place en 2024, c’est au sommet du classement que se positionne la Principauté. Elle a été choisie parmi plus de 500 destinations, toutes plus alléchantes les unes que les autres !

Ce titre prestigieux témoigne de l’attrait unique de la Principauté. « Mélange parfait de durabilité, de luxe, de culture, de gastronomie, de bien-être, de sport et d’évènements tout au long de l’année, Monaco offre une expérience exceptionnelle à tous les voyageurs » indique le site spécialisé.

Pour Guy Antognelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, cela « démontre que le travail quotidien des professionnels du tourisme, de l’hospitalité, guides, commerçants, services publics et centres attractifs, porte ses fruits ; elle témoigne de l’efficacité des initiatives innovantes mises en place à l’échelle du pays, ainsi que des récentes rénovations opérées dans de nombreux établissements partenaires, visant à maintenir un niveau de qualité et de service d’exception. »

Après Monaco, vient ensuite Riga en Lettonie, Dubrovnik et Cavtat en Croatie, Madrid en Espagne, Namur en Belgique, Amsterdam aux Pays-Bas, Olhao au Portugal puis l’île de Mljet en Croatie dans le classement. Éze et Cassis sont les deux destinations françaises primées par le site, à la 15e et 18e place.