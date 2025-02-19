Монако признано лучшим европейским туристическим направлением 2025 года, опередив Амстердам и Мадрид

После Бордо в 2015 году ни один другой франкоязычный город не удостаивался такой чести.

Сайт European Best Destinations опубликовал список самых популярных европейских туристических направлений 2025 года, и безоговорочным победителем стало Монако, набрав более 115 000 голосов. После второго места в 2024 году Княжество уверенно возглавило рейтинг. Оно выбрано из более чем 500 направлений, каждое из которых было заманчивее другого!

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Этот престижный титул свидетельствует об уникальной привлекательности Княжества. «Идеальное сочетание устойчивости, роскоши, культуры, гастрономии, благополучия, спорта и круглогодичных мероприятий, Монако даёт исключительные впечатления всем путешественникам», указывает специализированный сайт.

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По мнению Ги Антоньелли, директора по туризму и конгрессам, эта оценка «демонстрирует, что ежедневная работа профессионалов в сфере туризма, гидов, торговцев, государственных служб и привлекательных заведений приносит плоды. Она демонстрирует эффективность реализуемых инновационных инициатив, а также недавних реноваций, проведенных во многих партнёрских заведениях, направленных на поддержание исключительного уровня качества и обслуживания.»

За Монако в рейтинге следуют Рига (Латвия), Дубровник и Цавтат (Хорватия), Мадрид (Испания), Намюр (Бельгия), Амстердам (Нидерланды), Ольян (Португалия) и остров Млет (Хорватия). По оценкам сайта французские города Эз и Кассис заняли 15-е и 18-е места.