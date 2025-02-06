Фотоохота на суперкары: где можно увидеть самые красивые автомобили в Монако?
Предлагаем вам обзор лучших мест, где можно увидеть эти суперкары.
Монако известно своими роскошными автомобилями. А где суперкары – там и фотоохотники на них! Ежедневно по улицам Княжества колесит множество шикарных авто. Однако эти эксклюзивные автомобили порой хорошо спрятаны, и чтобы ими полюбоваться, нужно оказаться в нужном месте в нужное время.
Площадь Казино
Площадь Казино – часто посещаемое и легендарное место Княжества, куда любят приезжать владельцы роскошных автомобилей и выставлять своих красавцев. Редкие места перед Казино часто заняты необычными суперкарами.
Кроме того, заслуживают внимания и автомобили гостей Hôtel de Paris, о которых заботятся парковщики.
Парковка Казино
Подземная парковка в нескольких шагах от площади Казино порадует фотоохотников своими великолепными суперкарами. Эта парковка часто полна роскошных автомобилей, и нередко на улице можно услышать их рев под землёй.
Чтобы добраться до парковки, спуститесь по эскалаторам рядом с бутиком Chopard на площади Казино, пройдите небольшую галерею и спуститесь на лифте.
Вираж Фермон
Это – один из самых знаменитых виражей в мире. Он задействован в мае каждого года, а с 2026 года – в июне, во время Гран-при Монако, где по нему несутся Шарль Леклер, Ландо Норрис и компания. Вираж имеет особенность – он самый медленный в календаре Формулы-1.
Выйдя с площади Казино, вы можете пересечь сады Казино и выйти прямо к виражу. Вы наверняка встретите множество фотоохотников, вооруженных камерами и готовых запечатлеть самые красивые суперкары, направляющиеся к кольцу.
Днем и ночью этот вираж пользуется большой популярностью у владельцев автомобилей класса люкс, и вы не сможете их не заметить. У виража – стратегическое расположение, поскольку водители снижают скорость на заходе на вираж – и это идеальный момент, чтобы сделать лучшие фотографии.
Бульвар Ларвотто
Этот бульвар с его жилыми домами проходит вдоль самого большого пляжа в Монако. После нового квартала Мареттера вы сможете увидеть очень красивые автомобили, которые не стесняются форсировать свои двигатели на этой длинной прямой. Среди роскошных зданий и многочисленных ресторанов хватает знатных красавцев.
Любуясь проезжающими суперкарами, насладитесь витринами роскошных дилерских автосалонов, выстроившихся вдоль проспекта. Ferrari, Aston Martin и Rolls Royce представляют там свои эксклюзивные модели.
Тоннель Луи II и яхт-клуб
Выехав из Ларвотто, направляйтесь к туннелю Луи II, где слышен рёв двигателей. Здесь болиды Формулы-1 во время Гран-при мчатся со скоростью более 300 км/ч, в то время как в повседневной жизни скорость ограничена 50 км/ч.
Неповторимое эхо туннеля часто привлекает суперкары, которые продолжают свой путь к яхт-клубу Монако, где они предстают взорам прохожих.
Отель «Hermitage»
Наконец, вам придется вернуться на авеню д’Остенд, чтобы добраться до входа в отель Hermitage, где зачастую паркуется очень много суперкаров. Парковщики в своих кепках терпеливо ждут многочисленные роскошные автомобили, владельцы которых остановились в отеле.
Лучшее время для фотоохоты на суперкары
Гран-при Монако в мае привлекает впечатляющее количество суперкаров и гиперкаров. В это время в Княжестве появляется престижная клиентура, часто на очень красивых автомобилях.
Настоящий выставочный зал под открытым небом, автосалон Top Marques Monacoв июне принимает самых престижных производителей, которые представляют свои эксклюзивные модели, часто тестируемые на дороге состоятельными клиентами.
Летом, помимо местных жителей, сюда также приезжают богатые туристы, которые наводняют улицы Монако исключительными автомобилями, особенно по вечерам.
Что такое карспоттинг?
Карспоттинг – это видео и фотоохота на исключительные автомобили, в основном суперкары, гиперкары и редкие модели, в общественных местах. Это увлечение, очень популярное среди автолюбителей, часто практикуется в местах, известных высокой концентрацией роскошных автомобилей, таких как Монако.
Монако – настоящий рай для фотоохотников на суперкары: здесь живёт много известных личностей, которые ежедневно демонстрируют свои автомобили его жителям. Это особенно актуально для пользователя под ником ArmandMA, который делится фотографиями автомобилей, которые видит каждый день, в социальной сети TikTok, где у него почти 260 000 подписчиков.
Еще один фанат суперкаров из Монако, автор контента с миллионами подписчиков GMK, делится своей повседневной жизнью в социальных сетях, перемежаемой частым проездом множества автомобилей по улицам Княжества.
Помимо этих стратегических мест, вы также можете полюбоваться великолепной коллекцией автомобилей Князя Альбера II, представленной по адресу 54 Route de la Piscine в порту Эркюль. Там вы увидите около сотни автомобилей, некоторые из которых принадлежали Князю Ренье!
Как вы уже поняли, Монако – настоящий рай для любителей красивых автомобилей. Страстные любители или просто любопытные зрители, прогуляйтесь по этим местам и насладитесь уникальным зрелищем этих чудес техники!