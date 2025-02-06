Фотоохота на суперкары: где можно увидеть самые красивые автомобили в Монако?

Бэтмобиль – один из самых востребованных автомобилей среди фотоохотников на суперкары © realbatmobile через Instagram

Предлагаем вам обзор лучших мест, где можно увидеть эти суперкары.

Монако известно своими роскошными автомобилями. А где суперкары – там и фотоохотники на них! Ежедневно по улицам Княжества колесит множество шикарных авто. Однако эти эксклюзивные автомобили порой хорошо спрятаны, и чтобы ими полюбоваться, нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

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Площадь Казино

Площадь Казино – часто посещаемое и легендарное место Княжества, куда любят приезжать владельцы роскошных автомобилей и выставлять своих красавцев. Редкие места перед Казино часто заняты необычными суперкарами.

Великолепный Ferrari перед входом в Казино © Monaco Tribune

Тестирование Cybertruck на площади Казино в присутствии Князя Альбера II © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Кроме того, заслуживают внимания и автомобили гостей Hôtel de Paris, о которых заботятся парковщики.

Porsche перед великолепным залом «Ампир» отеля Hôtel de Paris © Monaco Tribune

Парковка Казино

Подземная парковка в нескольких шагах от площади Казино порадует фотоохотников своими великолепными суперкарами. Эта парковка часто полна роскошных автомобилей, и нередко на улице можно услышать их рев под землёй.

Въезд на парковку Казино находится у бутика Chopard © Monaco Tribune

Чтобы добраться до парковки, спуститесь по эскалаторам рядом с бутиком Chopard на площади Казино, пройдите небольшую галерею и спуститесь на лифте.

Парковка Казино — рай для фотоохотников на шикарные автомобили © Monaco Tribune

Вираж Фермон

Это – один из самых знаменитых виражей в мире. Он задействован в мае каждого года, а с 2026 года – в июне, во время Гран-при Монако, где по нему несутся Шарль Леклер, Ландо Норрис и компания. Вираж имеет особенность – он самый медленный в календаре Формулы-1.

Этот вираж – самый медленный в календаре Формулы-1 © Автомобильный клуб Монако

Выйдя с площади Казино, вы можете пересечь сады Казино и выйти прямо к виражу. Вы наверняка встретите множество фотоохотников, вооруженных камерами и готовых запечатлеть самые красивые суперкары, направляющиеся к кольцу.

Вираж Фермон – одно из любимых мест фотоохотников на суперкары в Монако © Monaco Tribune

Днем и ночью этот вираж пользуется большой популярностью у владельцев автомобилей класса люкс, и вы не сможете их не заметить. У виража – стратегическое расположение, поскольку водители снижают скорость на заходе на вираж – и это идеальный момент, чтобы сделать лучшие фотографии.

Автомобили тормозят перед виражом – идеальный момент, чтобы запечатлеть суперкары © Monaco Tribune

Бульвар Ларвотто

Этот бульвар с его жилыми домами проходит вдоль самого большого пляжа в Монако. После нового квартала Мареттера вы сможете увидеть очень красивые автомобили, которые не стесняются форсировать свои двигатели на этой длинной прямой. Среди роскошных зданий и многочисленных ресторанов хватает знатных красавцев.

После этой длинной прямой суперкары въезжают на кольцевую развязку Портье © Monaco Tribune

Любуясь проезжающими суперкарами, насладитесь витринами роскошных дилерских автосалонов, выстроившихся вдоль проспекта. Ferrari, Aston Martin и Rolls Royce представляют там свои эксклюзивные модели.

На этом проспекте много роскошных автосалонов © Monaco Tribune

Монако ужесточает меры против превышения скорости и вождения в нетрезвом виде

Тоннель Луи II и яхт-клуб

Выехав из Ларвотто, направляйтесь к туннелю Луи II, где слышен рёв двигателей. Здесь болиды Формулы-1 во время Гран-при мчатся со скоростью более 300 км/ч, в то время как в повседневной жизни скорость ограничена 50 км/ч.

Обычно в туннеле Луи II в Монако скорость ограничена 50 км/ч © Monaco Tribune

Неповторимое эхо туннеля часто привлекает суперкары, которые продолжают свой путь к яхт-клубу Монако, где они предстают взорам прохожих.

Rolls-Royce Cullinan перед яхт-клубом Монако © Monaco Tribune

Отель «Hermitage»

Великолепные суперкары регулярно паркуются перед отелем «Hermitage» © Monaco Tribune

Наконец, вам придется вернуться на авеню д’Остенд, чтобы добраться до входа в отель Hermitage, где зачастую паркуется очень много суперкаров. Парковщики в своих кепках терпеливо ждут многочисленные роскошные автомобили, владельцы которых остановились в отеле.

Парковщики ждут владельцев суперкаров © Monaco Tribune

Лучшее время для фотоохоты на суперкары

Гран-при Монако в мае привлекает впечатляющее количество суперкаров и гиперкаров. В это время в Княжестве появляется престижная клиентура, часто на очень красивых автомобилях.

Настоящий выставочный зал под открытым небом, автосалон Top Marques Monacoв июне принимает самых престижных производителей, которые представляют свои эксклюзивные модели, часто тестируемые на дороге состоятельными клиентами.

Автосалон Top Marques и Гран-при Монако – лучшее время для фотоохоты на суперкары © Monaco Tribune

Летом, помимо местных жителей, сюда также приезжают богатые туристы, которые наводняют улицы Монако исключительными автомобилями, особенно по вечерам.

Что такое карспоттинг?

Карспоттинг – это видео и фотоохота на исключительные автомобили, в основном суперкары, гиперкары и редкие модели, в общественных местах. Это увлечение, очень популярное среди автолюбителей, часто практикуется в местах, известных высокой концентрацией роскошных автомобилей, таких как Монако.

Монако – рай для фотоохотников на суперкары © Monaco Tribune

Монако – настоящий рай для фотоохотников на суперкары: здесь живёт много известных личностей, которые ежедневно демонстрируют свои автомобили его жителям. Это особенно актуально для пользователя под ником ArmandMA, который делится фотографиями автомобилей, которые видит каждый день, в социальной сети TikTok, где у него почти 260 000 подписчиков.

Еще один фанат суперкаров из Монако, автор контента с миллионами подписчиков GMK, делится своей повседневной жизнью в социальных сетях, перемежаемой частым проездом множества автомобилей по улицам Княжества.

Помимо этих стратегических мест, вы также можете полюбоваться великолепной коллекцией автомобилей Князя Альбера II, представленной по адресу 54 Route de la Piscine в порту Эркюль. Там вы увидите около сотни автомобилей, некоторые из которых принадлежали Князю Ренье!

Князь Альбер II в сопровождении принцессы Стефании за рулем одного из роскошных автомобилей из своей коллекции © Дирекция по связям / Микаель Алези (Michael Alesi)

Как вы уже поняли, Монако – настоящий рай для любителей красивых автомобилей. Страстные любители или просто любопытные зрители, прогуляйтесь по этим местам и насладитесь уникальным зрелищем этих чудес техники!