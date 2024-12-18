Монако ужесточает меры против превышения скорости и вождения в нетрезвом виде

В понедельник, 16 декабря, власти Княжества объявили о планируемых изменениях. Это решение стало реакцией на два серьезных ДТП, произошедших в минувшие выходные. В обоих случаях виновниками аварий стали водители, которые превышали скорость и находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы здесь, чтобы сказать: хватит, это должно прекратиться!» — заявил Государственный министр Дидье Гийом на пресс-конференции в офисе Службы общественной безопасности. Его выступление поддержали министры и другие высокопоставленные чиновники, включая министра внутренних дел Лионеля Беффра.

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Первое происшествие случилось ночью с 13 на 14 декабря: на подъезде к Кантонскому туннелю загорелся автомобиль. У водителя зафиксировали содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1,29 мг/л. Сам он не пострадал, но двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Уже на следующий день в туннеле им. Луи II уже другой водитель, превысивший скорость и выехавший на встречную полосу, спровоцировал аварию. Один из пассажиров пострадавшего автомобиля получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу.

В ответ на эти трагедии власти решили усилить меры безопасности. «С приближением праздников проверки на дорогах будут проводиться чаще и станут более строгими», – заявил Дидье Гийом. Особое внимание уделят районам Южной набережной, набережной имени Жан-Шарля Рэ и району Ларвотто, где полиция усилит контроль за соблюдением скоростного режима и вождением в трезвом состоянии. «Монако – не место для пьяных гонщиков, жаждущих острых ощущений», – подчеркнул министр.

С сегодняшнего дня начнутся переговоры с ночными клубами и таксистами, чтобы вместе работать над повышением безопасности. «Мы готовы помочь», — подчеркнул министр. Также планируется распространять в барах и ресторанах листовки с напоминанием о правилах безопасности и рекомендациями воспользоваться маршрутными автобусами или такси. В ближайшие дни стартует масштабная информационная кампания, чтобы привлечь внимание к проблеме и повысить осведомленность людей.

«Рождественские праздники не должны превращаться в череду трагедий и визитов в больницы»

Власти Монако стремятся объединить профилактические меры и строгий контроль, чтобы сохранить атмосферу праздника и радости, при этом обеспечивая безопасность жителей и гостей Княжества. «Рождественские праздники не должны превращаться в череду трагедий и визитов в больницы», – заявил Дидье Гийом. Лионель Беффре добавил, что новый законопроект, который позволит ужесточить меры, будет представлен в ближайшие месяцы.

Новый законопроект направлен на то, чтобы увеличить количество внезапных проверок на дорогах. Сейчас такие проверки возможны только в случае серьезных аварий или явных признаков алкогольного опьянения. После принятия закона полиция сможет проводить их регулярно. Кроме того, документ вводит новое понятие – «намеренное создание опасности для окружающих». Это позволит привлекать к ответственности за рискованное поведение на дороге, даже если аварии не произошло. Законопроект также предполагает ужесточение наказаний, которые в настоящее время считаются недостаточно строгими. «Штраф в 35 евро – слабый сдерживающий фактор для водителей мощных автомобилей», – отмечают эксперты.

На данный момент за превышение скорости на 30 км/ч предусмотрен штраф в 75 евро (или 35 евро при немедленной оплате), а за превышение на 50 км/ч – 200 евро (или 100 евро сразу). Вождение в нетрезвом виде карается тюремным заключением от одного до шести месяцев. Эти меры планируется усилить, чтобы они стали более действенным инструментом предотвращения нарушений.

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Контроль скорости в туннелях

Все туннели в Монако будут оборудованы камерами контроля скорости, чтобы предотвратить превышение скорости в критических зонах. Точные сроки установки пока не называются.

Камилла Готлиб, президент ассоциации Be Safe, присутствовавшая на объявлении о новых мерах, особо отметила важность профилактики. По её словам, мы недостаточно говорим об этой проблеме: «Каждый из нас должен взять на себя ответственность — не позволять выпившим садиться за руль или ехать с водителем, который выпил. Для этого существуют шаттлы, чтобы люди могли безопасно добраться домой». Камилла подчеркнула, что программа Be Safe продолжит развиваться, и призвала к объединению усилий граждан, организаций и правительства, чтобы обеспечить доступ к безопасным способам возвращения домой, таким как шаттлы.

Миссия Be Safe Monaco — доставить нетрезвых молодых людей домой в целости и сохранности