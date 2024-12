Monaco lotta duramente contro l’eccesso di velocità e la guida in stato d’ebbrezza

È in cantiere una legge ancora più severa, che introdurrà “il reato di messa in pericolo deliberata di terzi” © Governo di Monaco

Lunedì 16 dicembre il governo ha reagito con fermezza a seguito di due gravi incidenti stradali avvenuti lo scorso fine settimana che avevano come protagonisti l’alcol e l’eccesso di velocità.

“Siamo qui per mettere in guardia, per gridare, per dire che siamo infuriati. Basta, basta!”, ha dichiarato il Ministro di Stato Didier Guillaume lunedì 16 dicembre a mezzogiorno negli uffici della Sûreté publique. Il Ministro di Stato, circondato da alti funzionari tra cui il Ministro dell’Interno Lionel Beffre, ha annunciato una serie di misure per migliorare la sicurezza stradale.

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, un’auto ha preso fuoco sulla rampa di accesso al tunnel di Canton. Il conducente, che aveva un livello allarmante di 1,29 mg di alcol per litro di aria espirata, è uscito illeso, ma i due passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, con un referto di inabilità al lavoro rispettivamente di 7 e 15 giorni. Appena 24 ore dopo, un altro incidente nel tunnel Louis-II ha coinvolto un automobilista in eccesso di velocità che viaggiava contromano. A seguito dell’impatto, uno dei passeggeri dell’auto coinvolta è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Di fronte a queste tragedie, le autorità monegasche saranno intransigenti: “Per le festività, i controlli saranno intensificati e anche molto severi”, ha dichiarato il Ministro. I controlli della Sûreté publique saranno quindi intensificati, in particolare nelle aree identificate come sensibili, ovvero Darse Sud, quai Jean-Charles Rey e Larvotto. La polizia si concentrerà sulla guida in stato di ebbrezza e sull’eccesso di velocità. “Monaco non può diventare un parco giochi per guidatori ubriachi in cerca di emozioni”, ha aggiunto.

A partire da oggi, il comune si interfaccerà con i locali notturni che vendono alcolici e con i tassisti per coinvolgerli in questo impegno collettivo: “Potete chiedere aiuto”, ricorda il ministro. Il governo prevede anche di distribuire volantini nei bar e nei ristoranti per ricordare le norme di sicurezza e offrire soluzioni come bus navetta e taxi. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà lanciata una campagna di sensibilizzazione shock per risvegliare le coscienze.

“Il Natale non può essere un momento di ospedali e di morte”

Per assicurarsi che Monaco resti un luogo di festa e di gioia, senza che questo metta in pericolo la vita dei suoi residenti e dei suoi visitatori, il Principato intende coniugare prevenzione e repressione. “Non si può andare avanti così. Il Natale non può essere un momento di ospedali e di morte”, ha dichiarato Didier Guillaume. Il Ministro degli Interni, Lionel Beffre, ha spiegato che nel corso del prossimo mese sarà presentato un progetto di legge.

Uno degli obiettivi di questa normativa è quello di aumentare il numero di controlli a campione. Attualmente, questi possono essere effettuati solo in caso di incidenti gravi o in presenza di segni evidenti di ubriachezza. La futura legge consentirà controlli sistematici, oltre a prevedere l’istituzione di un reato di “deliberato pericolo per gli altri”, che consentirà di sanzionare i comportamenti a rischio anche in assenza di incidenti. Infine, il disegno di legge prevede un inasprimento delle pene. Attualmente le sanzioni sono ritenute insufficienti: “una multa di 35 euro non è un deterrente particolarmente forte per i veicoli ultrapotenti”, hanno spiegato.

Attualmente, una multa per eccesso di velocità di 30 km/h comporta una sanzione di 75 euro, o 35 se pagata immediatamente. Se il limite di velocità viene superato di 50 km/h, la multa è di 200 euro (o 100 euro subito). Chi guida in stato di ebbrezza rischia da uno a sei mesi di carcere. Queste pene dovrebbero essere inasprite per costituire un maggiore deterrente.

Autovelox nelle gallerie

Un’altra misura fondamentale: tutte le gallerie di Monaco saranno dotate di autovelox. Non sono stati forniti dettagli precisi sulla data di installazione, ma questa misura avrà lo scopo di ridurre la velocità eccessiva ed evitare le accelerazioni in queste aree critiche.

Camille Gottlieb, presidente dell’associazione “Be Safe”, anch’essa presente all’annuncio delle misure, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: “Non se ne fa abbastanza. È responsabilità di tutti non permettere a chi ha bevuto di risalire in auto. O di salire sull’auto di qualcuno che ha bevuto. Le navette sono a disposizione per trasportare le persone in sicurezza. Con Be Safe, non intendiamo fermarci qui”. Con la sua iniziativa, la Gottileb chiede un impegno congiunto tra cittadini, locali e governo per garantire soluzioni che riportino a casa in sicurezza, come le navette.

