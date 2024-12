2,92g di alcool nel sangue al volante di una Jaguar: golden boy causa un incidente nel Principato

Aspirava a essere un nuovo golden boy monegasco, ma l’incidente d’auto nel Principato gli ha dato una bella svegliata.

“È stato l’errore più grande della mia vita”. In tribunale, il giovane imputato, appena laureato, ricorda chiaramente la notte del 23 giugno 2024. Alle 3:50 del mattino, al volante della sua Jaguar acquistata dal padre, si è schiantato a tutta velocità contro dissuasori e arredi urbani prima di finire contro il muretto di un negozio del Principato. È rimasto leggermente ferito. Fortunatamente non ci sono state vittime, tranne per l’auto che è ormai inutilizzabile e sarà rottamata.

Il ragazzo era pesantemente ubriaco, con un tasso di 2,92 g/L di sangue. A partire da 3 g/L, la maggior parte delle persone solitamente cade in coma etilico.

Il sogno monegasco

Nato a Londra e di nazionalità olandese, il ragazzo ha riconosciuto subito le accuse a suo carico. In tribunale ha spiegato, in un francese stentato, che poche settimane prima si era laureato in marketing presso una scuola di Monaco. All’inizio dell’anno aveva svolto un tirocinio nel settore immobiliare nei Paesi Bassi, ma era tornato a Monaco, più precisamente a Beausoleil, dove vive, perché gli piaceva il paese.

Ha preso così i suoi risparmi e ha tentato una vita da sogno a Monaco, improvvisandosi trader e investendoli in borsa. Purtroppo la sua fortuna è durata poco e ha perso tutto. Durante questo periodo, il giovane ha sviluppato una dipendenza sia dal gioco in borsa, che lo sottoponeva a uno stress costante, sia dall’alcol. Ogni fine settimana sfogava le tensioni nell’alcol insieme ai suoi amici, fino alla famosa notte.

La scossa dell’incidente

Da quel momento, il ragazzo sembra essersi reso conto del suo comportamento. Mentre il pubblico ministero spera che la pena inflitta “faccia da elettroshock per fermare il suo consumo eccessivo di alcol, che lo porterà al cimitero anzitempo”, sembra che l’incidente stesso gli abbia dato una lezione.

Un brusco ritorno alla realtà: ha perso i soldi in borsa, l’auto è inutilizzabile e ha dovuto pagare 2.000 € al negozio per i danni causati. Già prima della sentenza, il suo avvocato aveva sottolineato che l’imputato si era “autopunito per la sua auto. Ha scelto di non acquistare nessun altro veicolo e di viaggiare esclusivamente con i mezzi pubblici”. Per superare la sua dipendenza, il giovane “ha preso provvedimenti andando da uno psicologo specializzato”.

“Oggi sono dipendente. Mia madre paga l’affitto”. Tuttavia, è riuscito a trovare un lavoro più tradizionale, lontano dalle sue precedenti ambizioni di soldi facili, e a breve inizierà a lavorare per una società di catering con un contratto a tempo indeterminato.

10 giorni di reclusione con la condizionale

Sebbene il pubblico ministero avesse chiesto una pena detentiva di 10 giorni con la condizionale, oltre a una multa di 1.500 € e il divieto di guida per due anni a Monaco, il tribunale è stato più clemente.

Ha emesso una pena sospesa di 10 giorni, un divieto di guida di due anni nel Principato e solo due multe di 45 € ciascuna. Ha tuttavia aggiunto due settimane di lavori socialmente utili e l’obbligo di sottoporsi a una riabilitazione e ad avere un lavoro o un tirocinio per due anni.