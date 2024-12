En Jaguar et avec 2,92g d’alcool dans le sang, un golden boy provoque un accident en Principauté

Il se voulait être un nouveau golden boy monégasque mais son accident de voiture en Principauté lui a fait l’effet d’un électrochoc.

« C’est la pire erreur de ma vie. » Au tribunal, le jeune prévenu tout juste diplômé de son Bachelor se souvient bien de la nuit du 23 juin 2024. A 3h50 du matin, au volant de sa Jaguar, rachetée à son père, il percute à toute vitesse des plots et du mobilier urbain avant de terminer sa course dans le muret d’un commerce de la Principauté. Il est légèrement blessé. Fort heureusement aucune victime n’est à déplorer. En revanche, la voiture est inutilisable et est envoyée à la casse.

Il faut dire que le jeune homme est fortement alcoolisé : 2,92 g/L de sang. Pour rappel, à 3 g/L, la plupart des humains tombent dans un coma éthylique.

Le rêve monégasque

Né à Londres et de nationalité néerlandaise, il reconnaît, dans un français approximatif, sans difficulté les faits qui lui sont reprochés. Il explique à la barre avoir été diplômé il y a quelques semaines d’un Bachelor dans le marketing dans une école monégasque. En début d’année, il effectuait un stage dans l’immobilier aux Pays-Bas mais il est revenu à Monaco, plus précisément à Beausoleil, où il vit, car c’est ici qu’il se plaît.

Avec ses économies en poche, il s’essaye à la vie de rêve à Monaco et s’improvise trader en les investissant en bourse. Hélas le bonheur est de courte durée et il perd tout son argent. Pendant toute cette période, le jeune homme développe une addiction aussi bien à la bourse, qui lui induit un stress permanent, qu’à l’alcool. Chaque week-end, il se décharge et boit en grande quantité avec ses amis jusqu’à cette fameuse nuit.

L’électrochoc de l’accident

Depuis, l’homme semble avoir pris conscience de son comportement. Si la procureur espère que la peine requise fasse « l’effet d’un électrochoc pour arrêter sa consommation d’alcool excessive qui va l’emmener au cimetière prématurément », il semble que l’accident en lui-même, lui ait servi de leçon.

Aujourd’hui, retour à la réalité. La bourse lui a fait perdre son argent, sa voiture est inutilisable et il a dû verser 2 000 € au commerce pour les dégâts qu’il a provoqués. Son avocate précise, avant même le jugement, que le prévenu s’est « puni lui-même de véhicule. Il a fait le choix de ne récupérer aucun autre véhicule et de se déplacer exclusivement en transports en commun. » Pour l’aider à remédier à son addiction, le jeune homme a « pris les mesures en allant voir un psychologue spécialisé. »

« Aujourd’hui, je suis dépendant. Ma mère paye le loyer. » Il a cependant réussi à trouver un emploi plus classique, loin de ses anciennes ambitions d’argent facile, et s’apprête à travailler dans une entreprise de traiteur en CDI.

10 jours de prison avec sursis

Si la procureur requiérait une peine de prison de 10 jours avec sursis, 1 500 € d’amende et une interdiction de conduire sur le territoire monégasque pendant deux ans, le tribunal s’est montré plus clément.

Il a prononcé une peine de 10 jours avec sursis, une interdiction de conduire en Principauté pendant deux ans et seulement deux contraventions de 45 € chacune. Le tribunal a, en revanche, ajouté deux semaines de Travaux d’Intérêts Généraux (TIG) et une obligation de soins et de travail ou de formation pendant deux ans.