На Jaguar и под градусом: представитель «золотой молодёжи» с 2,92 г алкоголя в крови устроил аварию в Монако

Мечта о гламурной жизни в Монако для 18-летнего юноши обернулась аварией, которая стала ярким примером опасности безответственного поведения.

«Это была худшая ошибка в моей жизни», — признал он в суде. В ночь на 23 июня 2024 года, около 3:50 утра, молодой человек, недавно завершивший обучение в бакалавриате, потерял контроль над своим Jaguar, врезавшись в дорожные столбики, уличную мебель и стену магазина в Княжестве. Машина, купленная у отца, была полностью разбита и отправлена в утиль, а сам водитель отделался лишь легкими травмами. К счастью, никто из окружающих не пострадал.

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Ситуацию усугубляло то, что юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: анализ крови показал уровень алкоголя 2,92 г/л — это близко к критической отметке, когда человек может впасть в алкогольную кому.

Мечта о жизни в Монако

Молодой человек, родившийся в Лондоне и имеющий голландское гражданство, на суде честно признал свою вину, излагая свои объяснения на ломаном французском. Он рассказал, что недавно закончил монегасскую школу и получил диплом бакалавра в области маркетинга. До этого он проходил стажировку в сфере недвижимости в Нидерландах, но решил вернуться в Монако и поселился в Босолее, где ему всегда нравилось жить.

Имея некоторую сумму накоплений, он решил попробовать исполнить мечту о красивой жизни, занявшись торговлей на фондовом рынке. Однако этот рискованный шаг обернулся неудачей: он быстро потерял все деньги. Стресс от финансовых потерь стал причиной не только морального истощения, но и тяги к алкоголю. Уйти от напряжения молодой человек пытался, проводя каждые выходные в компании друзей и чрезмерно употребляя спиртное. Всё это в итоге привело к роковой ночи.

Урок и осознание возможной трагедии

После аварии молодой человек, похоже, начал осознавать серьезность своих проблем. Хотя прокурор надеялся, что приговор станет для него «электрошоком», сама авария уже стала для него поводом переосмыслить свои поступки.

Он потерял все деньги, лишился автомобиля и был вынужден заплатить магазину 2 000 евро за нанесенный ущерб. Адвокат отметил, что своего рода наказание он уже понес: «молодому человеку пришлось отказаться от мечты о красивой жизни, и теперь он передвигается исключительно на общественном транспорте, решив не покупать новый автомобиль». Чтобы справиться с зависимостью, он «начал работать с психологом».

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«Я зависим. Сейчас моя мама оплачивает мою квартиру», — признался он в суде. Несмотря на все трудности, ему удалось найти работу в сфере кейтеринга, и он готовится начать новую, более стабильную жизнь, далекую от прежних иллюзий о легких деньгах.

Судебное решение

Государственный обвинитель требовал строгого наказания: 10 дней условного тюремного заключения, штраф в 1 500 евро и двухлетний запрет на вождение. Однако суд решил проявить снисходительность.

Молодого человека приговорили к 10 дням условного срока, двухлетнему запрету на вождение в Монако, двум штрафам по 45 евро, а также обязали отработать две недели общественных работ. Кроме того, суд постановил, что в течение двух лет он должен лечиться от зависимости и либо работать, либо учиться.