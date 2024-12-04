Покушение на убийство в Монако: мужчина ранен, подозреваемый задержан

Пострадавшего оперативно доставили в больницу Пастера в Ницце, и сейчас его состояние стабилизировалось. © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

В воскресенье, 1 декабря, в районе Монако Монегетти был найден мужчина с серьезными ножевыми ранениями. Подозреваемый был задержан в короткие сроки. Вот что стало известно.

Вечером того дня, около 21:30, службы общественной безопасности Монако получили вызов от очевидца, который сообщил, что на улице возле площади Ламарк лежит окровавленный мужчина, но он еще в сознании. Об этом сообщает Monaco-Matin и подтверждает заместитель прокурора Монако Морган Реймон.

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Как уточнил г-н Раймон, жертвой оказался сотрудник Княжества, проживающий в Босолее (Франция). У него были ножевые ранения в живот и бедро.

Неотложная помощь и стабилизация состояния

Пострадавшему, которому около сорока лет, оказали первую помощь на месте и срочно доставили в больницу Пастера в Ницце. Там ему была проведена операция. «Сейчас его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет», — сообщил заместитель прокурора.

Подозреваемый был задержан по горячим следам

Полиция быстро установила личность подозреваемого, который оказался жителем Франции. Через несколько минут его задержали на территории Монако. Он был арестован по обвинению в покушении на убийство, и сейчас в отношении него проводится расследование.

Расследование, которым занимается подразделение уголовной полиции, продолжается. Власти пытаются выяснить все детали этого жестокого нападения.

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