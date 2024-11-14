Ограбление в Монако: четверо роскошных часов стоимостью около 40 000 евро найдены

Ограбление произошло во второй половине дня во вторник, 12 ноября 2024 года, сообщает издание Monaco Matin.

После зрелищного ограбления Monaco Watch Company 29 мая на сумму в несколько миллионов евро именно бутик The Watch Project стал новой жертвой ограбления в Княжестве.

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События произошли в ювелирном магазине по адресу бульвар Принцессы Шарлотты, 23, в этот вторник около 17:25. Издание Monaco Matin объясняет, что мужчина с открытым лицом украл четверо роскошных часов, угрожая менеджеру пистолетом. «Мужчина (…) воспользовался моментом, когда менеджер бутика пошёл искать сертификат подлинности, и последовал за ним, угрожая ему оружием», уточнил нашим коллегам генеральный прокурор Монако. Ущерб оценивается почти в 40 000 евро.

Применив электрошокер против менеджера The Watch Project, мужчина пешком скрылся в направлении Босолей через Ла-Кремайер. После всеобщей тревоги, объявленной менеджером, через несколько часов похититель был арестован муниципальной полицией французского города на улице Жюль Ферри.

«Часы найдены», сообщает заместитель генерального прокурора Морган Рэймонд изданию Monaco Matin. В свою очередь, прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли пока не прокомментировал это дело…