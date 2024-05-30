Ограбление в Монако: барыш – 3 миллиона евро

В среду, 29 мая, в двенадцатом часу, когда все магазины бульвара Мулен были открыты, произошло ограбление.

На записях камеры наблюдения видно, как человек спокойно заходит в бутик Monaco Watch Company. Мужчина, загримированный под пожилого человека, с тростью в руках, правой рукой достает из сумки пистолет и наводит его на работницу бутика.

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Женщина отдает грабителю крупный барыш, состоящий из очень дорогих украшений и часов. Общая сумма награбленного еще подсчитывается, но по данным некоторых источников, таких как Monaco Matin, она может составить 3 миллиона евро.

По информации BFM Nice Côte d’Azur грабитель стер свои отпечатки пальцев с помощью спрея, а затем скрылся с подельником на припаркованном рядом мотороллере в направлении Босолей.

Работница бутика была доставлена в Больничный центр Княгини Грейс. Она физически не пострадала, но пребывает в глубоком шоке.

Идет расследование. На данный момент ни один подозреваемый не арестован.