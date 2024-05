Braquage à Monaco : le montant du butin s’éleverait à 3 millions d’euros

Mercredi 29 mai, peu après 11 heures, alors que tous les commerces du boulevard des Moulins étaient ouverts, un braquage a eu lieu.

Sur la vidéo de la caméra de surveillance, on peut y voir un individu entrer calmement dans la boutique « Monaco Watch Company ». Grimé en vieux monsieur et canne à la main gauche, il sort une arme de poing de son sac de la main droite et semble menacer l’employée présente en boutique.

La femme a remis au braqueur un important butin composé de bijoux et de montres de grande valeur. Le montant total du vol est encore en cours d’évaluation, mais selon certaines sources comme Monaco Matin, il pourrait s’élever à 3 millions d’euros.

Selon BFM Nice Côte d’Azur, le braqueur aurait effacé ses traces à l’aide d’un spray et se serait ensuite échappé sur un scooter garé plus loin où un complice l’attendait pour fuir en direction de Beausoleil.

L’employée de la bijouterie a été emmenée au Centre Hospitalier Princesse Grace. Elle est indemne physiquement mais reste profondément choquée.

L’enquête est en cours. Pour le moment, aucun suspect n’a encore été arrêté.