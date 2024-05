Rapina a Monaco: il bottino ammonta a 3 milioni di euro

Il rapinatore è rimasto nel negozio Monaco Watch Company per circa 7 minuti.

Mercoledì 29 maggio, poco dopo le 11, quando tutti i negozi del Boulevard des Moulins erano aperti, si è verificata una rapina.

Il video delle telecamere a circuito chiuso mostra un individuo che entra con calma nel negozio “Monaco Watch Company”. Travestito da anziano con un bastone nella mano sinistra, estrae una pistola dalla borsa con la mano destra e sembra minacciare la dipendente del negozio.

La donna ha consegnato al rapinatore un grosso bottino con gioielli e orologi. Il valore totale della rapina è ancora in corso di valutazione, ma secondo fonti come Monaco Matin potrebbe raggiungere i 3 milioni di euro.

Secondo BFM Nice Côte d’Azur, il rapinatore avrebbe usato uno spray per coprire le sue tracce e sarebbe poi fuggito su uno scooter parcheggiato più lontano, dove un complice lo stava aspettando per scappare in direzione di Beausoleil.

La dipendente della gioielleria è stata portata al Centro Ospedaliero Principessa Grace. Non ha riportato danni fisici, ma è rimasta profondamente scossa.

L’indagine è al momento in corso. Nessun sospettato è stato ancora arrestato.