Braquage à Monaco : les quatre montres de luxe valant près de 40 000 euros ont été retrouvées 

La scène a duré seulement cinq minutes. © The Watch Project Monaco

Le braquage a eu lieu dans l’après-midi du mardi 12 novembre 2024, d’après les informations de Monaco Matin.

Après le spectaculaire braquage de Monaco Watch Company le 29 mai dernier, qui s’élève à plusieurs millions d’euros, c’est The Watch Project qui a été la cible d’une effraction en Principauté.

Publicité

L’évènement s’est déroulé au sein de la bijouterie, qui se trouve au 23 boulevard princesse Charlotte, ce mardi, aux alentours de 17h25. Monaco Matin explique qu’un homme à visage découvert a volé quatre montres de luxe en menaçant le gérant avec une arme de poing. « L’individu (…) a profité d’un moment où le gérant des lieux allait chercher un certificat d’authenticité pour le suivre et le menacer d’une arme », précise le parquet général de Monaco auprès de nos confrères. Le préjudice est estimé à près de 40 000 euros.

Après avoir utilisé un taser contre le responsable de The Watch Project, l’homme a pris la fuite à pied en direction de Beausoleil, via la Crémaillère. Suite à l’alerte générale lancée par le gérant, il a été interpellé par la police municipale de la ville française dans la rue Jules Ferry quelques heures plus tard.

« Les montres ont été retrouvées », rapporte le procureur général adjoint, Morgan Raymond à Monaco Matin. De son côté, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, n’a pas encore commenté l’affaire…