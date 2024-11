Rapina a Monaco: recuperati i quattro orologi di lusso per un valore di quasi 40.000 euro

Secondo Monaco Matin, la rapina è avvenuta nel pomeriggio di martedì 12 novembre 2024.

Dopo la surreale rapina al Monaco Watch Company il 29 maggio scorso, con un bottino di diversi milioni di euro, questa volta è stato il turno di The Watch Project di subire un’effrazione.

L’incidente è avvenuto nella gioielleria al 23 di Boulevard Princesse Charlotte intorno alle 17:25 di martedì. Monaco Matin riferisce che un uomo a volto scoperto ha rubato quattro orologi di lusso e ha minacciato il direttore con una pistola. “L’individuo (…) ha approfittato di un momento in cui il direttore del negozio era andato a cercare un certificato di autenticità per seguirlo e minacciarlo con un’arma”, ha dichiarato la procura di Monaco ai nostri colleghi. La stima del bottino è di circa 40.000 euro.

Dopo aver usato un taser sul responsabile del The Watch Project, l’uomo è fuggito a piedi verso Beausoleil, passando per la Crémaillère. In seguito all’allarme generale lanciato dal gestore, è stato arrestato dalla polizia municipale della cittadina francese in rue Jules Ferry poche ore dopo.

“Gli orologi sono stati ritrovati”, ha dichiarato il sostituto procuratore generale Morgan Raymond a Monaco Matin. Il procuratore della Repubblica di Nizza, Damine Martinelli, non ha ancora commentato l’accaduto…