Tentato omicidio a Monaco: un uomo accoltellato, il sospettato è stato arrestato

La vittima è stata trasportata immediatamente all'ospedale Pasteur di Nizza e si trova ora in condizioni stabili © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Domenica 1° dicembre, un uomo è stato ritrovato nel quartiere Moneghetti di Monaco con gravi ferite da taglio. Un sospettato è stato subito arrestato. Ecco cosa sappiamo al momento.

La sera del 1° dicembre, intorno alle 21:30, la Sûreté Publique di Monaco è stata chiamata a intervenire in seguito a una telefonata: un uomo “insanguinato, steso a terra, ma cosciente” era stato trovato in strada nei pressi di Square Lamarck. È quanto ha rivelato Monaco-Matin e confermato Morgan Raymond, procuratore aggiunto di Monaco.

Secondo Raymond, la vittima, un dipendente del Principato residente a Beausoleil (Francia), ha riportato ferite da taglio all’addome e alla coscia.

Intervento d’urgenza e condizioni stabili

Prontamente soccorsa dai servizi di emergenza, la vittima, di circa quarant’anni, è stata trasportata all’ospedale Pasteur di Nizza, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. “Le sue condizioni sono ora stabili ed è fuori pericolo”, ha confermato il procuratore aggiunto.

Arresto tempestivo di un sospettato

La polizia ha rapidamente identificato un “residente francese”, che è stato arrestato poco dopo in territorio monegasco. Preso in custodia per tentato omicidio, è oggetto di un’indagine.

L’indagine, condotta dalla polizia giudiziaria, è ancora in corso. Le autorità stanno cercando di determinare le circostanze esatte di questo atto di violenza .

