Carspotting: i punti strategici dove avvistare le più belle auto di Monaco

Una panoramica dei punti migliori per avvistare queste supercar.

Terra di carspotting, Monaco è famosa per le sue auto di lusso. Sono tante le supercar che ogni giorno attraversano le strade del Principato. Ma queste auto esclusive non sono sempre facili da avvistare e bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

Pubblicità

La Place du Casino

Luogo di passaggio emblematico del Principato, la Place du Casino è uno dei posti in cui i proprietari di auto di lusso vengono a sfoggiare i loro gioielli. I pochi parcheggi di fronte al Casinò sono spesso occupati da supercar piuttosto insolite.

Una splendida Ferrari davanti agli scalini del Casinò © Monaco Tribune

Test del cybertruck a Place du Casino con il Principe Alberto II © Direzione della Comunicazione

Anche le auto degli ospiti dell’Hôtel de Paris, custodite dai parcheggiatori, meritano un’occhiata.

Una Porsche posteggiata davanti la splendida Salle Empire dell’Hôtel de Paris © Monaco Tribune

Il parcheggio del Casinò

A pochi passi dalla Place du Casino, c’è un parcheggio sotterraneo che è il preferito dei car spotters, ovvero chi ama avvistare auto di un certo pregio. Questo parking è spesso affollato di auto di lusso e non è raro sentirne il rombo dei motori nei dintorni.

L’ingresso del parcheggio del Casinò si trova accanto all’insegna Chopard © Monaco Tribune

Per entrare nel parcheggio, bisogna prendere le scale mobili accanto all’insegna Chopard in Place du Casino, attraversare una piccola galleria e prendere l’ascensore.

Il parcheggio del casinò, un paradiso per i car spotters © Monaco Tribune

La curva del Fairmont

È una delle curve più famose del mondo. Percorsa ogni anno a maggio – a giugno a partire dal 2026 – durante il Gran Premio di Monaco da Charles Leclerc, Lando Norris e compagnia, questa curva ha una particolarità: è la più lenta nel calendario della Formula 1.

Questa curva ha la particolarità di essere la più lenta del calendario di Formula 1 © ACM

Uscendo dalla Place du Casino, basta attraversare i Giardini del Casinò per ritrovarsi davanti la curva. È uno dei luoghi preferiti di molti car spotters, che si appostano con le loro macchine fotografiche per immortalare i veicoli più belli che si dirigono verso la rotatoria del Portier.

La curva del Fairmont, uno dei luoghi preferiti dai car spotters a Monaco © Monaco Tribune

Questa curva è molto popolare tra i proprietari di auto di lusso sia di giorno che di notte, non potete perdervela. È un punto strategico perché le auto rallentano prima di affrontarla: il momento perfetto per scattare splendide foto.

Le auto frenano prima di entrare in curva, il momento perfetto per catturare l’attimo © Monaco Tribune

Boulevard du Larvotto

Più residenziale, questo viale costeggia la più grande spiaggia di Monaco. Appena superato il nuovo quartiere di Marettera, cominciano ad avvistarsi auto di un certo pregio che non si fanno pregare per far rombare i motori sul lungo rettilineo. Tra gli edifici di lusso e i numerosi ristoranti, le belle auto sicuramente non mancano.

Dopo questo lungo rettilineo, le supercar entrano nella rotonda del Portier © Monaco Tribune

Oltre ad ammirare le supercar che passano, potrete ammirare le vetrine delle concessionarie di lusso che costeggiano il viale. Ferrari, Aston Martin e Rolls Royce espongono i loro modelli più esclusivi.

Sono tantissime le concessionarie di lusso in questa strada © Monaco Tribune

Monaco lotta duramente contro l’eccesso di velocità e la guida in stato d’ebbrezza

Il Tunnel Louis II e lo Yacht Club

Lasciato il Larvotto, dirigetevi verso il Tunnel Louis II, dove il rumore dei motori rimbomba al massimo. Qui durante il Gran Premio le auto di Formula 1 sfrecciano a oltre 300 km/h, mentre normalmente il limite di velocità è di 50 km/h.

In circostanze normali, il tunnel Louis II di Monaco ha un limite di 50 km/h © Monaco Tribune

Il modo in cui i motori risuonano nel tunnel attira spesso le supercar, che proseguono il tragitto fino allo Yacht Club di Monaco, dove vengono messe in mostra per i passanti.

Una magnifica Rolls-Royce Cullinan davanti allo Yacht Club di Monaco © Monaco Tribune

Hôtel Hermitage

Davanti all’Hôtel Hermitage parcheggiano regolarmente supercar meravigliose © Monaco Tribune

Infine, bisogna risalire Avenue d’Ostende per raggiungere il piazzale dell’Hôtel Hermitage, spesso affollato all’inverosimile. Sotto i loro cappelli, i parcheggiatori attendono pazientemente i proprietari delle tante auto di lusso che soggiornano nell’hotel.

I parcheggiatori attendono i proprietari delle auto © Monaco Tribune

I momenti migliori per il car spotting

Il Gran Premio di Monaco, che si tiene a maggio, attira un’impressionante concentrazione di supercar e hypercar. Nel Principato arriva una clientela prestigiosa, spesso accompagnata da auto molto belle.

Vero e proprio showroom a cielo aperto, il Top Marques Monaco, che si tiene a giugno, riunisce i produttori più prestigiosi che espongono i loro modelli più esclusivi, spesso testati su strada da clienti facoltosi.

Il salone Top Marques e il Gran Premio di Monaco sono due dei momenti salienti per il car spotting © Monaco Tribune

In estate, oltre ai residenti, c’è anche un afflusso di turisti facoltosi che si riversano per le strade di Monaco con auto eccezionali, specialmente la sera.

Il carspotting: che cos’è?

Il carspotting è un’attività che consiste nell’osservare, fotografare e filmare auto fuori dal comune, soprattutto supercar, hypercar e modelli rari, in luoghi pubblici. Il carspotting è molto popolare tra gli appassionati di auto e viene spesso praticato in città come Monaco, rinomate per l’alta concentrazione di veicoli di lusso.

Monaco è un vero paradiso per i car spotters © Monaco Tribune

Vero e proprio paradiso per i car spotters, Monaco ospita numerosi personaggi che hanno deciso di mostrare quotidianamente queste auto alle loro community. È il caso di ArmandMA, per esempio, che condivide le auto che incontra quotidianamente su Tiktok, dove ha quasi 260.000 follower.

Un altro residente monegasco e appassionato, il creator con milioni di follower GMK, condivide la sua vita quotidiana sui social network, scandita dalle tantissime auto che passano per le strade del Principato.

Oltre ad appostarvi in questi luoghi strategici, potete anche ammirare la magnifica collezione di auto del Principe Alberto II al 54 di Route de la Piscine a Port Hercule. Qui troverete un centinaio di automobili, alcune delle quali appartenevano al Principe Ranieri!

Il Principe Alberto II, accompagnato dalla Principessa Stéphanie, al volante di una delle auto di lusso della sua collezione © Direzione della Comunicazione / Michael Alesi

L’avrete ormai capito, Monaco è un vero paradiso per gli amanti delle belle auto. Che siate appassionati o semplicemente curiosi, non dovete far altro che fare una passeggiata in questi punti strategici per godervi lo spettacolo unico offerto da questi gioielli dell’automobilismo.