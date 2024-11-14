Культовый Гран-при Монако остаётся в программе Формулы-1 до 2031 года

Отличные новости для фанатов автоспорта и поклонников Монако! Престижная трасса Княжества продолжит свою славную историю благодаря новому шестилетнему соглашению между Автомобильным клубом Монако и Формулой-1.

Гран-при Монако – истинная легенда автоспорта – будет реветь на извилистых улицах Княжества еще шесть лет. Formula One Group и Автомобильный клуб Монако (ACM) объявили в этот четверг, 14 ноября, о продлении своего партнерства до 2031 года, гарантируя тем самым, что гонки Формулы-1 на Скале будут проводиться до начала следующего десятилетия.

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«Я рад, что Формула-1 продолжит свои гонки в Монако до 2031 года. Улицы Монте-Карло уникальны, они – неотъемлемая часть Формулы-1, а о победе в Гран-при Монако мечтает каждый гонщик», заявил Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы-1, во время подписания нового соглашения.

«Я хотел бы особенно поблагодарить Князя Монако Альбера II, Стефано Доменикали и всех, кто способствовал продлению этого контракта. Новое соглашение с Formula One Group до 2031 года не только подтверждает прочность наших отношений, но и наше стремление предоставить всем зрителям непревзойденные и первоклассные впечатления во время гонок», заявил Мишель Боери, президент Автомобильного клуба Монако.

Возобновление соглашения оформлено новым контрактом, продлевающим участие Княжества после 2025 года © ACM

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Монако – по-прежнему в сердце Формулы-1

Со дня своего первого появления в программе, в 1950 году, Гран-при Монако стал одним из главных событий автоспорта благодаря своему высокому престижу и уникальному характеру. С 1929 года Гран-при Монако остается одним из самых громких и зрелищных событий на планете.

Пилоты и зрители каждый год оказываются в этом волшебном месте, где асфальт граничит со Средиземным морем, а каждый вираж требует от пилотов ювелирной точности. Монако – это не только тяжёлое испытание для двигателей, но и отличный полигон для проверки внимания и мастерства пилотов.

Увидимся в мае 2025 года!

Дата следующего Гран-при Монако – уже в программе: 22 мая 2025 года ознаменует 8-й тур сезона и пройдёт с четверга, 22 мая, по воскресенье, 25 мая. Благодаря продлению участия до 2031 года Княжество продолжит играть свою роль пламенного сердца Формулы-1, ежегодно привлекая тысячи зрителей и миллионы телезрителей по всему миру.

Интересная новинка: с 2026 года гонки будут ежегодно проводиться в первые полные выходные июня месяца.

© Formula One

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